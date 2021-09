All Rise debutta in chiaro su TopCrime: il legal drama di CBS, creato da Greg Spottiswood e trasmesso per la prima volta su CBS nel 2019, arriva in prima visione free sul canale 39 del digitale terrestre.

All Rise è ambientata in un tribunale di Los Angeles, in cui si incrociano le vite e le carriere di diversi professionisti della giustizia: giudici, avvocati, pubblici ministeri lavorano fianco a fianco, o l’uno contro l’altro, sui casi più disparati che approdano in aula, cercando di affermare la loro idea di giustizia mentre ovviamente affrontano le loro vicissitudini personali.

I personaggi principali di All Rise sono Lola Carmichael (interpretata da Simone Minnick), una giudice idealista alle prime armi, Mark Callan (Wilson Bethel), il vice procuratore distrettuale della contea di Los Angeles e migliore amico di Lola, Luke Watkins (J. Alex Brinson), un ufficiale giudiziario che sogna di laurearsi in giurisprudenza per fare l’avvocato, ed Emily Lopezuna (Jessica Comacho), difensore civico della contea nel bel mezzo di un divorzio, nonché fidanzata di Luke. Tra i personaggi di supporto, figurano Sherri Kansky (Ruthie Ann Miles), un’esperta assistente giudiziaria che viene assegnata al servizio della protagonista, Sara Castillo (Lindsay Mendez), stenografa del tribunale, e Lisa Benner (Marg Helgenberger), giudice veterana e mentore della protagonista.

Ecco le trame di All Rise in onda il 22 settembre dalle 21.10 su TopCrime, coi primi due episodi intitolati rispettivamente Il Primo Giorno e Lunga Giornata Verso L’Ice.

Lola Carmichael è un giudice fresco di nomina che non esita a spingersi oltre il limite.

Quando un agente dell’ICE segue un imputato nell’aula di Lola, lei dovrà allontanarlo, mentre cerca di determinare la condanna appropriata per l’immigrato senza permesso di soggiorno il cui reato è aver…

La prima stagione di All Rise è composta da 21 episodi da 45 minuti circa, che saranno trasmessi ogni mercoledì in prima serata su TopCrime. La serie conta due sole stagioni: CBS ha deciso di non rinnovarla nel maggio 2021.