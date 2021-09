Non sono ancora stati presentati i Samsung Galaxy S22 (arriveranno probabilmente il prossimo febbraio), che già si parla del Samsung Galaxy S23 Ultra, ed in particolare della fotocamera che andrà a montare. Ice universe ha affermato che il team di sviluppo del colosso di Seul starebbe valutando la possibilità di dotare il dispositivo di un sensore da 200MP. Il pensiero va subito al sensore Samsung ISOCELL HP1 presentato dal produttore asiatico ad inizio mese, capace di offrire una risoluzione tanto alta grazie ai pixel da 0,64μm ed alla tecnologia ChameleonCell (un sistema di pixel-binning che, in presenza di scarsa illuminazione, consente di ottenere scatti alla risoluzione di 12.5MP combinando 16 pixel vicini).

Samsung is considering carrying a 200MP sensor for the Galaxy S23 Ultra. — Ice universe (@UniverseIce) September 18, 2021

All’inizio si era detto che sarebbe stato il Samsung Galaxy S22 Ultra ad integrare un sensore da 200MP, realizzato in collaborazione con il marchio Olympus, cosa che è stata poi smentita in corso d’opera. Adesso queste stesse voci sembrano interessare il Samsung Galaxy S23 Ultra, dispositivo atteso per l’inizio del 2023, e quindi ancora molto distante dai giorni nostri (visto il tempo che intercorre, potrebbe succedere di tutto: non è il caso di lasciarsi andare a facili entusiasmi).

Il colosso di Seul sta davvero lavorando in quella direzione, e la presenza di un sensore fotografico da 200MP a bordo del Samsung Galaxy S23 Ultra non è poi così inverosimile: a frenarci è il grande lasso di tempo che ci divide dalla presentazione del dispositivo (per quanto ne sappiamo, potrebbe anche non chiamarsi così). La tecnologia viaggia alla velocità della luce (un prodotto appena presentato inizia ad invecchiare il giorno stesso in cui è stato ufficializzato, questo lo sappiamo tutti, ma è anche giusto non dare le indiscrezioni per scontate). Secondo voi cosa potrebbe accadere nel frattempo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.