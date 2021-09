Scene da un Matrimonio è la nuova serie HBO (e in onda su Sky Atlantic) che si impone come una versione moderna del capolavoro cult di Ingmar Bergman.

Jessica Chastain e Oscar Isaac hanno presentato lo show nel corso di Venezia 78, dove sono stati mostrati tutti i cinque episodi in anteprima. E in uno, in particolare, c’è una scena molto spinta tra i due attori.

Intervistata da Vulture, la Chastain ha raccontato come lui e il collega, che si conoscono da anni, hanno superato quella sequenza che li vede coinvolti. Il segreto? Un buon drink e qualche canzone per darsi coraggio. I due attori hanno studiato insieme alla Juilliard School, ma questo non ha necessariamente reso il lavoro più facile alla Chastain durante le riprese di quella scena intima con Isaac.

“So che sembra sexy, ma non lo è”, ha detto l’attrice. “Oscar è un così buon amico. Poiché ero così nervosa, lui si è messo a suonare della musica e poi abbiamo bevuto un po’ di bourbon”. Proseguendo, la Chastain ha ricordato che il collega, tra una ripresa e l’altra, intonava una canzone che sapeva a lei piacesse, che ha avuto la funzione di tranquillizzarla.

La star ha anche seguito il suo consiglio e ha fatto finta che nella stanza non ci fosse nessun addetto alla troupe, ma solo loro due. “La parte più bella di una delle scene d’amore è quella passione che si legge negli occhi di Jonathan e Mira (i loro personaggi, ndr) quando si guardano. E [Oscar] ha contribuito a crearla”, ha aggiunto.

Come accaduto con Bridgerton, sul set era presente un esperto coordinatore delle scene intime, una sorta di figura che aiuta gli attori a mettersi a loro agio durante le scene d’amore. La Chastain ha ricordato anche un altro fatto imbarazzante quando durante una delle loro prime scene, il consulente ha detto ai due attori che non “sembrava” stessero “facendo sesso” e ha chiesto loro di aggiungere “più azione” ai loro movimenti.

Scene da un Matrimonio va in onda su Sky Atlantic ogni lunedì in prima serata.