Ricorrere ai gadget ecologici personalizzati per una strategia di marketing di successo? Non solo è possibile, ma è anche conveniente: si tratta della soluzione ideale per fare in modo che la promozione classica si possa trasformare in una promozione che dimostra di prestare attenzione all’ambiente. Non è un aspetto di secondaria importanza, se è vero che nel corso degli anni più recenti la sensibilità dell’opinione pubblica rispetto ai temi ambientali è aumentata sempre di più. È evidente, quindi, che anche i marchi e le aziende sono tenute a recitare un ruolo di primo piano in questo senso.

La sostenibilità ambientale

I gadget ecologici personalizzati non sono che l’ennesima dimostrazione di quanto la sostenibilità ambientale sia ormai la chiave di volta per le strategie commerciali delle aziende. Tutti i settori sono coinvolti da questo punto di vista: non solo il marketing, ma anche la filiera produttiva. L’aspetto etico, ovviamente, si intreccia con quello commerciale. Il merchandising ecologico è protagonista di una crescente espansione: se è vero che ognuno di noi deve darsi da fare per salvaguardare il pianeta, ecco che ogni minima azione può essere importante sotto questo aspetto. Con il passare degli anni diventerà sempre più importante ciò che è ecologico e biodegradabile, oltre che riciclabile.

Un esempio: le shopper ecologiche personalizzate

Nel novero dei tanti gadget ecologici personalizzati a cui possono fare riferimento le aziende che desiderano promuoversi ci sono senza dubbio le borse, vale a dire le borse shopper personalizzate. Realizzate in genere in cotone, possono essere dotate di manici corti o lunghi e si prestano a essere regalate, per esempio, ai visitatori di manifestazioni e kermesse. Una valida alternativa è rappresentata dalle borse in juta: anche in questo caso si ha a disposizione una superficie molto ampia su cui è possibile stampare il logo e lo slogan aziendale. In un mondo che ormai ha imparato a fare a meno delle buste di plastica, i consumatori non possono che apprezzare le shopper ecologiche personalizzate, che non sono usa e getta ma hanno il pregio di poter essere utilizzate per tutto il tempo che si vuole.

Portavivande e borracce personalizzate

Anche portavivande e borracce vanno inseriti nella lista di gadget ecologici personalizzati che si dimostrano davvero trendy, soprattutto per chi è abituato a pranzare in ufficio. Ancora, vale la pena di menzionare altri prodotti come gli ombrelli in RPET, le tazze in acciaio e le penne a sfera in fibra di grano.

Le caratteristiche più importanti dei gadget ecologici

Ma come si fa a capire se i gadget ecologici personalizzati corrispondono davvero alle esigenze delle aziende e dei consumatori? Sarebbe auspicabile che questi prodotti venissero realizzati con materiali riciclati, o comunque in maniera sostenibile. Inoltre, sono ecologici quei gadget che, una volta usati, possono essere riciclati e quindi utilizzati di nuovo. La produzione a base di materiali biodegradabili è un altro aspetto che merita di essere preso in considerazione. Ovviamente, si deve anche pensare alla funzione che i gadget devono svolgere, vale a dire la promozione di un’azienda o di un marchio.

Buoni motivi per puntare sui gadget ecologici

Diverse imprese che adottano un approccio troppo legato al passato mostrano un certo scetticismo nei confronti dei gadget ecologici personalizzati, i quali vengono ritenuti da un certo punto di vista come una tendenza momentanea, se non addirittura una moda non necessaria. Il pensiero che sta alla base di tale visione, però, è a dir poco superficiale. Le aziende che ricorrono ai gadget ecologici per promuovere il proprio marchio dimostrano di essere proiettate verso il futuro e sono destinate a essere premiate dall’opinione pubblica.

Un grande classico: le penne personalizzate

Se c’è un gadget evergreen, che non passa mai di moda e che può essere declinato anche in versione ecologica, questo è da identificare senza alcun dubbio nella penna a sfera. Le penne personalizzate che hanno in bella mostra un logo aziendale contribuiscono alla diffusione e alla riconoscibilità dei brand: esse, inoltre, possono essere utilizzate ovunque, non solo sul posto di lavoro ma anche in molti altri contesti. Sono oggetti utili nella vita di tutti i giorni, da non sottovalutare.

A chi rivolgersi per ottenere gadget ecologici personalizzati