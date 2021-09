Nelle ultime ore, il colosso cinese sta rilasciando un nuovo aggiornamento per il suo orologio intelligente Huawei Watch GT 2, con numero di build 11.0.14.53, e per la smart-band Watch Fit, con numero di update 1.0.5.20. Questi nuovi firmware portano con sé interessanti novità, vediamo insieme quali.

Per quanto riguarda il nuovo aggiornamento beta che l’OEM è pronto a rilasciare per il modello Huawei Watch GT 2 con cassa da 46mm, per adesso si tratta di una concessione degli utenti cinesi che hanno eseguito una richiesta di reclutamento. Tutti coloro che sono autorizzati a provare la prima beta relativa alla build numero 11.0.14.53 hanno la possibilità di scegliere di fare uso di un nuovo sistema di accesso di sicurezza al wearable attraverso un PIN numerico. Questo firmware tende a migliorare le attività inerenti al tracking dell’attività sportiva, perfeziona la misurazione del ciclo mestruale nelle donne, permette di eseguire la condivisione con app ed accessori di terze parti e tanto altro ancora. Ribadiamo che, per il momento, si tratta di un’esclusiva degli utenti cinesi iscritti al programma beta che il colosso cinese ha lanciato lo scorso 17 settembre.

Invece, per quanto concerne il modello Watch Fit, l’aggiornamento con numero 1.0.5.20 porta con sé varie ottimizzazioni relative alla lock-screen. Inoltre, è stato apportato un miglioramento della stabilità della connessione Bluetooth e della fase di pairing tra smartwatch ed i dispositivi connessi. Sono presenti anche correzioni ed una migliore stabilità generale del sistema e tanto altro ancora. Anche questo firmware è, ad oggi, in fase di rilascio per gli utenti cinesi, ma ben presto dovrebbe essere disponibile anche altrove. Per poter scaricare i nuovi aggiornamenti per Huawei Watch GT 2 e Watch Fit bisogna passare dall’app Huawei Health, selezionando il dispositivo che si vuole aggiornare, qualora ovviamente risulti disponibile il firmware. Se avete domande da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.