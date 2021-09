Ci sono nuove indicazioni da prendere necessariamente in esame oggi 21 settembre, a proposito della possibile fotocamera che potrebbe essere montata a bordo del Samsung Galaxy S22 nei prossimi mesi. Dopo le anticipazioni che vi abbiamo fornito nei giorni scorsi a proposito della possibile scheda tecnica del device, infatti, questo martedì dobbiamo concentrarci per forza di cose sul comparto fotografico, se non altro per l’autorevolezza delle fonti che si sono sbilanciate nelle ultime ore.

Gli ultimi aggiornamenti sulla possibile della fotocamera del Samsung Galaxy S22

Cosa sappiamo sulla fotocamera del Samsung Galaxy S22? Come al solito, a sbilanciarsi sul tema è SamMobile, secondo cui, solitamente, i principali aggiornamenti della fotocamera vengono sempre introdotti con le nuove serie legate ai Galaxy S. Tuttavia, sembra che la presunta collaborazione tra Samsung e un produttore di primissimo livello di fotocamere per la produzione dei nuovi Samsung Galaxy S22 possa non esserci. Un dettaglio non di poco conto per chi aspettava notizie in questo senso.

Come qualcuno ricorderà, ad aprile si parlava per la prima volta di Samsung propensa a collaborare con Olympus per la fotocamera del nuovo Samsung Galaxy S22, esaltando non poco coloro che danno grande importanza al comparto fotografico nella scelta del nuovo smartphone da acquistare. Olympus, infatti è un produttore giapponese leader di fotocamere e tecnologia ottica di alta qualità. Una partnership eventuale tra i brand avrebbe contribuito a migliorare aspetti come la regolazione del colore e l’elaborazione delle immagini sulle fotocamere Samsung.

Ebbene, secondo Sammobile quella voce è stata smentita, considerando il fatto che il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra, in realtà l’unico accostato in precedente all’universo Olympus, dovrebbe ora presentare una fotocamera da 108 megapixel molto simile a quella del suo predecessore. Staremo a vedere se ci saranno sorprese dell’ultimo minuto in tal senso.