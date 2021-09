Due nuovi episodi della nuova serie francese Morgane Detective Geniale attendono il pubblico di Rai1 questa sera e lo stesso succederà la prossima settimana. La bella rossa ci terrà compagnia fino al prossimo 5 ottobre quando andrà in scena il finale di stagione ma, prima, proprio il prossimo 28 settembre l’appuntamento è con due nuovi episodi con una notizia sconvolgente.

ATTENZIONE SPOILER!

Con la conferma della morte naturale di Romain, Morgane deve affrontare il suo lutto a ritroso ma questo non la terrà lontana dal suo lavoro di consulente. Quando Emilien Kerr viene trovata in un parcheggio, soffocata con un sacchetto di plastica, Morgane e i suoi si trovano costretti ad intervenire, hanno davvero cercato di uccidere Emilien Kerr? Se così non fosse, perché darsi tanta pena da mandarla ancora viva in ospedale? Morgane e Karadec cercheranno di scoprirlo scavando nel passato della vittima, cosa scopriranno?

Prima del penultimo appuntamento della prossima settimana, Morgane Detective Geniale tornerà in onda oggi, 21 settembre alle 21.25 su Rai1, con il terzo e quarto episodio dal titolo “Uno strano rapimento” e “Phyllobates Terribilis” in cui Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sul rapimento di due bambine e l’omicidio del loro padre. Le piccole sono le nipoti del magnate alberghiero Arnaud Grangeon e i sospetti si concentrano subito su di lui e sulla stessa Florence, la madre, chi è il vero colpevole?

Nel quarto episodio, Morgane, Karadec e la loro squadra devono indagare sulla morte per avvelenamento di una giovane e stimata veterinaria che da qualche mese era oggetto di recensioni online stranamente negative. Nella vicenda saranno coinvolti Camille, un’amica molto intima di Fanny e il figlio Maël.