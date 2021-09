Il nuovo promo esteso di Grey’s Anatomy 18×01 contiene già diversi spoiler sulla première di stagione del medical drama, in onda il 30 settembre negli Stati Uniti insieme al primo episodio di Station 19 5. Come sempre le due serie vanno in onda una dopo l’altra, con lo spin-off che precede la serie madre e un’emergenza che dall’intervento dei pompieri si sposta poi al soccorso ospedaliero.

Ma il promo esteso di Grey’s Anatomy 18×01 è ricco soprattutto di informazioni sulle vicissitudini private dei protagonisti: da un lato è confermato il matrimonio tra Owen e Teddy, o almeno l’intenzione di celebrarlo, visto che un evento improvviso sembra spaventare la sposa e costringere lo sposo a salire su un’ambulanza per portare un paziente in ospedale. Non è chiaro chi sia, ma secondo TvLine potrebbe trattarsi di Nathan Riggs (Martin Henderson, attualmente sul set di Virgin River): se così fosse, si aprirebbe una potenziale trama sentimentale per la protagonista, visto che la loro storia era stata la prima ad avere una certa importanza dopo la morte di Derek.

La teoria avallata dal promo esteso di Grey’s Anatomy 18×01 è che, oltre al ritorno di Meghan Hunt per il matrimonio del fratello, possa rientrare con lei a Seattle anche il compagno Riggs. In effetti la voce fuori campo dello spot annuncia un misterioso ritorno dal passato di Meredith: non si tratta di Ellis Grey, che appare già in apertura del promo e comunque certamente non sarà in scena in carne ed ossa, mentre non è chiaro se la new entry Peter Gallagher nei panni del dottor David Hamilton sia da considerarsi un volto familiare per la Grey o uno sconosciuto con cui entrerà in contatto per motivi legati a sua madre.

Il promo esteso di Grey’s Anatomy 18×01 parla di un generico ritorno dal passato, ma va ricordato che sono molti i volti attesi in questa stagione 18. Di sicuro Abigail Spencer dovrebbe essere nel primo episodio come Meghan Hunt per via del matrimonio di Owen, ma tra le guest star della première sono stati annunciati solo Burton e Gallagher. Inoltre sappiamo che è atteso anche il ritorno di Kate Walsh nei panni di Addison Montgomery: il suo nome potrebbe essere il colpo di teatro della première, non citata nei comunicati stampa per preservare l’effetto sorpresa come avvenne con Patrick Dempsey nella passata stagione.

Ecco la trama e il promo esteso di Grey’s Anatomy 18×01.