Lunedì 4 ottobre dalle 21 il Premiato Circo Volante del Barone Rosso con musica live e interviste intime.

Sabato 9 ottobre dalle Let’s Spend Saturday Night Together, il programma in cui interagisco con chi assiste, rispondendo a domande e affrontando argomenti che escono dalle conversazioni che facciamo

Martedì 12 ottobre dalle 21 WE HAVE A DREAM, dove in diretta mi collegherò con personaggi famosi collegati dalle loro case ma soprattutto con artisti e gruppi della nuova era che hanno portato i loro video nel mio canale Telegram nei commenti della rubrica ASCOLTAMI!. Ecco il link diretto del n° 8 dove attualmente interagire

Raramente ho fatto promo per annunciare le partenze dei miei programmi, ma lo spunto mi è venuto da Maurizio Crozza. Lui ha lanciato il suo programma pubblicando in anteprima l’imitazione che ha fatto di me, peraltro usando la scenografia di Let’s Spend Saturday Night Together. Trovi il video a questo link:

Crozza gioca molto anche sulle interviste che ho in archivio, dicendo che ho interviste con Buddha e che dialogo con Jimi Hendrix. Così sono andato a pescare in archivio per trovare proprio Crozza che nel gennaio 1997 saliva sul palco di Help per fare il presentatore in mia vece e diceva già di volermi imitare. La citazione che faccio di Buddha è vera: “Tre cose non possono essere nascoste a lungo: il sole, la luna e la verità”. Tutti i miei programmi vanno in onda contemporaneamente su www.redronnie.tv, sulla homepage di OptiMagazine, sui miei canali Youtube e Facebook. A questi appuntamenti settimanali, se ne aggiungerà uno davvero speciale.

Avevo promesso che, se avessi raggiunto i 20.000 follower su Telegram avrei fatto una diretta di 24 ore ininterrotte a tutto vinile. Quando avevo preso questo impegno, aveva 8.000 follower radunati in 7 mesi. Improvvisamente, durante l’estate, ne sono arrivati tantissimi e adesso il mio canale Sir Red Ronnie ha superato i 40.000. Quindi mantengo la promessa, ma di questa 24 ore storica ne parleremo più avanti. Per ora condividi questo articolo con allegato lo spot per i nuovi programmi che partiranno.

Torniamo a diffondere insieme musica e cultura. Ce n’è bisogno anche perché i politici stanno creando impedimenti continui. Ma l’energia, la forze e le frequenze di ella musica, dell’arte e della verità sono troppo forti, invincibili.

www.redronnie.tv