Sono stati annunciati i primi concerti di Fred De Palma nel 2022. L’artista ha comunicato le date dei primi tre appuntamenti che lo vedranno dal vivo sui palchi dei club della penisola il prossimo anno.

La prima data è quella del 5 maggio al Fabrique di Milano. Poi Fred De Palma sarà al Sin Studio di Roma il 7 maggio. Infine, l’8 maggio si esibirà alla Casa della musica di Napoli. Sono questi i primi tre appuntamenti dal vivo annunciati per il 2022.

I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 11.00 di martedì 21 settembre su TicketOne e VivaTicket, solo online. Nei punti vendita autorizzati saranno in vendita a partire dalle 11.00 di domenica 26 settembre.

I concerti di Fred De Palma nel 2022 consentiranno la presentazione dal vivo del nuovo album di inediti, Unico, certificato disco d’oro e da 11 settimane stabile nella top10 della classifica dei dischi più venduti in Italia. In scaletta, oltre ai brani di Unico, le migliori hit che Fred De Palma ha rilasciato nel corso della sua carriera.

Un album di ispirazione latina per Fred De Palma, con un sound particolare per il mercato italiano. Unico è nato a Miami, poi è cresciuto in Colombia per arrivare nel nostro Paese. Il genere è il reggaeton e hanno seguito la direzione artistica del progetto il duo di producer multiplatino formato da Takagi e Ketra.

In Unico ci sono le ultime hit rilasciate da Fred De Palma: Un Altro Ballo, certificato platino, con la superstar brasiliana Anitta, e Paloma, certificato tre volte disco di platino con oltre 51 milioni e mezzo di stream su Spotify.

Il prossimo anno, con la ripresa della musica dal vivo, torna sul palco anche Fred De Palma. Di seguito i primi concerti annunciati.

I concerti di Fred De Palma nel 2022:

5 maggio 2022 @Milano Fabrique

7 maggio 2022 @Roma Sin Studio

8 maggio 2022@ Napoli Casa della musica