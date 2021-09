Non si esce vivi dagli Oasis, quando si parla dei più grandi successi di Liam Gallagher. Cantautore ispirato e turbolento, Liam rimpiange ogni giorno la sua vecchia band ma negli anni ha saputo costruire una carriera solista di tutto rispetto. Negli Oasis, tuttavia, il ruolo del paroliere era tutto di Noel e per questo nella storica band britannica il giovane Liam ha firmato pochi brani. Pochi, ma ottimi. Per questo vale la pena una carrellata delle canzoni che lo rappresentano maggiormente, senza subire troppo l’ombra del fratello.

Songbird (2003)

Chris Martin dei Coldplay ha affermato che Songbird sia “una delle canzoni d’amore più belle mai scritte”. Liam l’ha scritta in un bosco in Francia, e il testo è dedicato interamente alla sua fidanzata Nicole Appleton. Presente in Heathen Chemistry degli Oasis, è il secondo brano scritto da Liam dopo Little James ( da Standing On The Shoulder Of Giants).

I’m Outta Time (2008)

Ballata intensissima, sulla quale ha provato a sbilanciarsi pure Noel definendola “ingannevolmente eccezionale”. Contenuta nell’ultimo disco in studio degli Oasis, verso la fine contiene la voce di John Lennon registrata in un’intervista rilasciata due giorni prima della sua morte.

Wall Of Glass (2017)

Wall Of Glass è contenuta nel disco del debutto solista As You Were e nel 2017 è uscita come primo estratto del disco. In Liam sono presenti tante influenze: gli immancabili Beatles, ma c’è anche un lunghissimo strascico degli Oasis oltre a piccoli accenni ai Beady Eye.

Once (2019)

La voce di Liam funziona anche nelle ballate acustiche, cariche di malinconia ma anche di passione viscerale. Once ne è l’esempio, scelta come singolo dal secondo disco solista Why Me? Why Not.

One Of Us (2019)

Immancabile tra i più grandi successi di Liam Gallagher, Once è una dedica disperata al fratello Noel, probabilmente il gesto più sincero di Liam dopo tanti tweet al vetriolo.