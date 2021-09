Sembrerà assurdo già parlare di iPhone 14 con l’iPhone 13 appena presentato e commercializzato solo a partire da venerdì 24 settembre. Eppure tra gli esperti, in particolare dal noto analista Kuo giungono delle informazioni a dir poco interessanti sul prossimo melafonino del 2022 e sul suo design. La fonte specifica, per la sua autorevolezza, non può di certo essere sottovalutata, anche perché ci permette di dare una prima occhiata a quello che potrebbe essere il prodotto di punta in arrivo fra un anno esatto.

L’immagine di apertura articolo è naturalmente un concept ma mostra un iPhone 14 con una piccola grande rivoluzione a bordo. Il melafonino non avrebbe alcun notch nella parte alta del display ma la fotocamera sarebbe nascosta in un foto centrale dello schermo, nello stile di molti altri top di gamma Android, come quelli della serie Galaxy S di Samsung. Di certo la novità giocherebbe a favore di una migliore esperienza visiva da parte degli utenti, molti dei quali non digeriscono più la tanto discussa tacca sul pannello frontale del loro telefono preferito.

Sempre l’analista Kuo fornisce altre informazioni sul prossimo iPhone 14 e in questo caso, comunica una notizia non gradita a molti fan del brand. Neanche il melafonino previsto per l’autunno 2022 avrà il Touch ID integrato nel display. In mancanza del riconoscimento biometrico specifico, per la sicurezza ci si affiderà ancora una volta solo al Face ID. Al contrario, la funzione tanto attesa dovrebbe giungere nel 2023.

Per concludere la lista di acerbe indiscrezioni sul prossimo iPhone 14, c’è un’ultima anticipazione appena fornita. Il modello Mini della prossima serie potrebbe essere accantonato e dunque non vedere mai la luce. In pratica potrebbe accadere che la taglia piccola del prossimo iPhone sia solo rappresentata da quella di un nuovo iPhone SE previsto all’inizio della primavera 2022. Capiremo con il tempo se ognuna di queste anticipazioni verrà confermata.