Esce Fantastica di Rocco Hunt feat. Boomdabash, il nuovo singolo in radio a settembre. Il brano sarà disponibile da venerdì 24, scritto dallo stesso Rocco insieme a Federica Abbate e prodotto da Zef.

Non è la prima volta che Rocco Hunt collabora con i Boomdabash. In passato ha scritto con loro hit di successo come Karaoke ft. Alessandra Amoroso, Don’t Worry, Mambo Salentino ft. Alessandra Amoroso, Per Un Milione e Portami con te.

Fantastica di Rocco Hunt feat. Boomdabash sarà in radio e negli store digitali da questo venerdì. Per Rocco Hunt è il nuovo singolo dopo il successo estivo di Un Bacio All’Improvviso, che l’ha visto duettare con Ana Mena. Il brano è stato certificato disco di platino totalizzando 42 milioni di stream su Spotify e 49 milioni di views su YouTube con il video ufficiale.

Nel curriculum di Rocco Hunt la firma su brani estivi molto apprezzati, hit degli scorsi anni, ma anch 7 milioni di ascoltatori mensili su Spotify per 1,5 miliardi di stream totali alle sue canzoni.

Un Bacio All’Improvviso, il suo ultimo singolo rilasciato in ordine di tempo, è certificato disco di platino mentre Ti Volevo Dedicare il precedente singolo in coppia con i Boomdabash e J-Ax aveva portato a casa ben 4 dischi di platino.

La firma di Rocco Hunt appare anche sul successo italiano più importante degli ultimi anni, in termini numerici. Roma-Bangkok (che ha ottenuto la certificazione di disco di Diamante), cantata da Baby K e Giusy Ferreri, vede tra gli autori proprio il rapper campano.

Adesso il prossimo passo musicale di Rocco Hunt è Fantastica, già in pre-save. Per ascoltarla bisognerà aspettare ancora qualche giorno.