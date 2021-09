WandaVision 2 non si farà: questa era stata la decisione unanime del team di Kevin Feige dietro l’innovativa serie Marvel su Disney+, che all’inizio del 2021 ha avviato la Fase 4 del MCU. Apprezzata da pubblico e critica, lo show ha ricevuto 23 nomination agli Emmy, portando a casa, però, solo 3 statuette.

Una delusione che non deve essere vista come un fallimento (come abbiamo scritto in questo articolo), bensì come un punti di partenza per la Casa delle Idee. Concepita come serie limitata, la trama segue Wanda e Visione che vivono felici la loro vita insieme a Westview, finché iniziano a sospettare che niente è così perfetto come sembra. Il finale della prima (e unica) stagione ha stabilito che la storia proseguirà in altri progetti Marvel, sia sul piccolo che sul grande schermo. Eppure almeno un attore del cast sarebbe pronto a riprendere i panni dei rispettivi personaggi, qualora la Disney ordinasse WandaVision 2.

intervistato da Entertainment Weekly prima della cerimonia degli Emmy, Paul Bettany ha dichiarato: “Ci sono già. Se si fa, io ci sono.” Nominato come miglior attore protagonista in una miniserie, l’interprete di Visione ha perso nella sua categoria, dove invece ha trionfato Ewan McGregor contro ogni pronostico.

Anche Kathryn Hahn, favoritissima alla vittoria agli Emmy (la statuetta è andata a Julianne Nicholson di Omicidio a Easttown), si era detta disponibile a riprendere il ruolo della strega Agatha Harkness in un’eventuale seconda stagione, o magari in altri progetti Marvel futuri: “Spero che tornerà da qualche parte. La amo alla follia. Ma chissà come vanno queste cose?”

Visione è già morto nel MCU, ma Paul Bettany potrebbe comunque tornare nei panni di White Vision, dopo gli eventi del finale di serie. Invece, la Scarlet Witch interpretata da Elizabeth Olsen sarà presente nel film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in uscita al cinema nel 2022.