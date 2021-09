La piattaforma dello sport in streaming DAZN ha annunciato una collaborazione globale con Snapchat, la famosa app di messaggistica utilizzata molto da utenti giovanissimi. Ma qual’è la novità di tale partnership? In una nota ufficiale si evince che in merito all’accordo raggiunto, per tutta la durata dell’anno, verranno proposti ai tifosi, in ogni parte del mondo, contenuti di boxe no-stop: che vanno dall’accesso fino al dietro le quinte, dai momenti più salienti fino a nuovi contenuti originali appositamente realizzati in anticipo rispetto al programma di incontri che vanno in onda su DAZN.

Dunque, per la prima volta in assoluto, tutti gli appassionati sportivi potranno divertirsi nel vedere ogni settimana su Snapchat contenuti dedicati al mondo della boxe. Lo scorso 31 agosto il nuovo spettacolo ‘DAZN Fight Week’ è stato presentato in anteprima in tutto il mondo sulla piattaforma Discover di Snapchat e prevede, come minimo, 18 nuovi episodi trasmessi in tutte le settimane che andrannoa precedere le sfide più combattute in programma il prossimo anno. Lo spettacolo DAZN Fight Week prevede: Editors’Pick, The Champ is here (riservato ai più grandi campioni di tutti i tempi), Fight ZN (notizie dedicate completamente alla boxe) e Talk Your****! (per i momenti più spettacolari e piacevoli dell’intera fight week).

DAZN aggiungerà anche uno spettacolo settimanale con tutti gli highlights dei migliori incontri di boxe, dei pugilati e dei momenti più salienti per almeno 52 episodi. Come afferma la piattaforma sportiva di streaming, la nuova partnership a livello globale con Snapchat rappresenta un ulteriore esempio di come DAZN si sia prefissata l’obiettivo di raggiungere un nuovo pubblico attraverso canali innovativi e Snapchat rappresenta il partner perfetto per far avvicinare ed appassionare anche i più giovani a questa disciplina sportiva. Come è nata la nuova collaborazione? In seguito al gran successo riscontrato dopo la partnership del 2019 relativa ai contenuti di boxe degli Stati Uniti e che ha visto coinvolti milioni di iscritti all’app di messaggistica.