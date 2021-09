La sorte di Gibbs in NCIS 19×01 è stata il focus della première e di una trama destinata ad ampliarsi nei prossimi episodi: la stagione 19 ha debuttato per la prima volta nella storia della serie nel lunedì di CBS il 20 settembre ed è ripartita esattamente dal finale aperto della stagione precedente.

Attenzione Spoiler!

Gibbs in NCIS 19×01 è sopravvissuto all’attentato alla sua barca, poco dopo gli eventi esplosivi del finale della stagione 18, ma una volta arrivato a riva scopre di avere il torace trafitto da un grosso ramo: galleggiando sulla schiena e con un’importante perdita di sangue, riesce a rifugiarsi in un vecchio fienile in cui viene trovato e soccorso da un veterinario e da sua moglie. Inizialmente sospettato di far parte di una banda di spacciatori, riesce a farsi curare dalla coppia. Una volta ricucita la ferita, Gibbs può avvisare McGee, ma gli chiede solo di mettere al sicuro la giornalista Marcie perché potrebbe essere in pericolo di vita, poi parte a bordo di una moto per raggiungere una stagione dei ranger. Intanto McGee e Torres hanno appreso dell’esplosione della barca registrata a suo nome e stanno indagando: finiranno per incontrare Gibbs alla stazione, coadiuvati dall’agente speciale Jessica Knight. Condotti sul luogo dal percorso di una delle vittime del serial killer, gli agenti finiscono per catturare una banda locale di spacciatori di metanfetamine, assicurandoli alla giustizia.

Il salvataggio di Gibbs in NCIS 19×01 apre scenari nuovi per l’ex capo: McGee, che pure era stato costretto a sottrargli il distintivo nella stagione 18, ora vuole il suo ritorno nell’NCIS. E addirittura propone che la squadra torni ad essere “la tua squadra“, perché “abbiamo un serial killer da catturare“.

Gibbs in NCIS 19×01 sembra essere perfino tornato ad essere centrale per la squadra, a dispetto delle voci che vorrebbero l’attore Mark Harmon in scena solo part-time in questa stagione. Anche perché la trama del secondo episodio sembra ampliare ulteriormente la storyline del serial killer, introducendo un altro agente attivo sul caso, l’agente speciale dell’FBI Alden Parker interpretato da Gary Cole: “Mentre cercava di trovare il serial killer che Gibbs stava cercando, il team dell’NCIS scopre che anche un’altra persona ha seguito il caso“, recita la sinossi di NCIS 19×02.