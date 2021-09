Ci sono alcuni punti che vanno assolutamente chiariti, a proposito dello sciopero dei camionisti previsti dal 27 settembre in Italia, concepito in teoria per protestare contro il green pass. Si torna ad affrontare tematiche simili in Italia, dunque, dopo le proteste dei corrieri Amazon che abbiamo trattato sul nostro magazine alcuni mesi fa. Cerchiamo di chiarire la questione, in modo da comprendere come stiano evolvendo i fatti e se ci siano effettivamente dei motivi per doversi preoccupare in vista della prossima settimana.

Cosa sappiamo sul potenziale sciopero dei camionisti previsti dal 27 settembre in Italia contro il green pass

Bisogna premettere che la notizia relativa al possibile sciopero dei camionisti previsti dal 27 settembre in Italia contro il green pass, almeno per ora, non sia ufficiale. Come sottolineato anche da Mondoeconomia, infatti, se ne parla tanto sui socia, ma al momento non abbiamo ancora comunicazioni da parte di organizzazioni o di enti che rappresentino in qualche modo la categoria. Quando c’è una grossa mobilitazione, come quella di cui tanto si parla in queste ore soprattutto su TikTok, qualche notizia in più filtra.

Ovviamente, quanto precisato poco fa non escludere “a prescindere” che ci possa essere un significativo sciopero dei camionisti dal 27 settembre in Italia, oppure nei giorni successivi. Sicuramente, c’è una percentuale di lavoratori che intende far sentire la propria voce contro il green pass, ma allo stato attuale è impossibile affermare se la notizia sia frutto solo di qualche utente che cerca visibilità sui social, o meno. Più di una volta, infatti, soggetti simili hanno annunciato mega eventi che poi sono saltati, o in alternativa si sono rivelati un flop.

Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno o meno i presupposti per parlare di sciopero dei camionisti previsti dal 27 settembre in Italia, con proteste che sarebbero state innescate dalla recente estensione relativa al green pass.