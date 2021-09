Non è del tutto eluso il ban USA nei confronti di Honor, che ricordiamo essersi svincolato dalla difficile situazione separandosi da Huawei. A distanza di quasi un anno, la vicenda resta sempre quella: se Huawei è nella lista nera deve esserci anche Honor (i legami tra le due società, a detta del governo americano, sono ancora molto stretti). Lo pensano alcuni degli organi indicati per la definizione della normativa sul commercio negli Stati Uniti.

Diciamo alcuni in quanto non tutti sono d’accordo col ban: Department of Commerce e Department of State protendono per l’evitarlo, mentre Pentagono e Department of Energy vorrebbero bannare Honor, alla stregua di Huawei. Una decisione che potrebbe sconvolgere il futuro dell’azienda cinese, che ha lavorato duramente per sottrarsi alla gestione centrale della casa madre, e che vedrebbe adesso vanificati tutti i suoi sforzi. Se il ban USA dovesse essere confermato anche per Honor, gli smartphone del produttore cinese perderebbero la possibilità di utilizzare i servizi Google, tornando al punto di partenza (si troverebbe, di fatto, nella stessa situazione in cui è attualmente Huawei, con la differenza di aver lavorato duramente, e peraltro inutilmente, per evitarlo).

Le spinte che protendono per l’inserimento di Honor nella Entity List sono parecchio insistenti (alla fine Biden potrebbe cedervi), anche se ci sono degli organi contrari. La questione è tutt’altro che definita, non c’è ancora niente di certo. Una cosa è sicura: nel momento in cui Honor dovesse essere bannata, le cose si metterebbero davvero male per l’OEM cinese (immaginate anche il contraccolpo psicologico, sarebbe devastante da sostenere dopo tutto quanto fatto per venire fuori dalla lista nera del governo americano). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.