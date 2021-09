Amedeo Goria furioso al Grande Fratello Vip 2021. Questo è il responso della serata di lunedì in compagnia del reality capitanato da Alfonso Signorini che ha regalato al pubblico poco trash ma tante emozioni. Una carrellata di immagini e di racconti hanno ufficialmente dato il via alla nuova esperienza nella casa dei gieffini a cominciare da Katia Ricciarelli e Aldo Montano, che hanno avuto modo di parlare della loro vita tra amori passati, la prima, e l’amata sorella, il secondo.

A loro si sono poi unite anche Carmen Russo e Raffaella Fico in lacrime entrambe parlando della loro vita fuori. La prima ha incontrato il marito e il pensiero è volato subito alla figlia Maria che adesso dovrà cavarsela senza di lei, la seconda, invece, ha raccontato dei momenti bui che l’hanno spinta a crescere dopo la partecipazione al Grande Fratello e le lacrime non sono mancate specie dopo alcuni dettagli sulla fine della sua relazione con Mario Balotelli.

La vera chicca della serata è proprio l’Amedeo Goria furioso al Grande Fratello Vip 2021 e tutto perché è venuto fuori il suo comportamento un po’ insistente nei confronti di Ainett e questo ha creato scompiglio. Dallo studio le due opinioniste gli hanno fatto notare che non ci si comporta in questo modo, che la sua insistenza è fastidiosa e che, sicuramente, per cambiare gli slip poteva andare in bagno e non farlo nel letto con accanto la bella modella.

In un primo momento la reazione sembrava quasi distesa ma quando ha capito di essere passato come un ‘maiale’ ha dato di matto. Amedeo Goria si è detto pronto a chiedere ai suoi agenti di occuparsi della questione e tutelarlo dall’esterno, ma sarà davvero così che andrà a finire? Sia Adriana Volpe che Sonia Bruganelli gli hanno fatto notare i suoi sbagli con fermezza, le cose cambieranno adesso per lui?

Infine, al Grande Fratello Vip 2021, Francesca Cipriani si salva, in nomination finisce Tommaso Eletti contro Davide Silvestri.