Il 21 settembre debutta la serie Carter su Sky e NOW, in prima visione sul canale Sky Investigation alle 21.15 e in streaming nel catalogo della piattaforma. A metà tra crime e commedia tutta da ridere, la trama è incentrata sulle avventure di un attore hollywoodiano diventato celebre per aver interpretato un detective in una serie poliziesca e ora alle prese con veri casi da risolvere.

La serie Carter è ambientata in un una cittadina piccola e tranquilla sul lago Ontario, in cui però – come in ogni poliziesco che si rispetti – a dispetto delle apparenze si verificano delitti e crimini la cui risoluzione è particolarmente complessa.

Protagonisti della serie Carter sono Jerry O’Conell (Crossing Jordan, Burning Love, Mistresses, Billions) nei panni di Harley Carter, Sydney Tamiia Poitier (Veronica Mars, Chicago P.D.) nei panni di una detective amica del protagonista e Kristian Bruun (Orphan Black, I misteri di Murdoch).

La trama della la serie Carter parte dalle vicissitudini del protagonista Harley Carter, che dopo un crollo nervoso avvenuto sotto i flash dei paparazzi, decide di cambiare vita: star di una serie tv crime drama statunitense di enorme successo, sceglie di fuggire da Hollywood per non compromettere ulteriormente la sua carriera. Tornato nella cittadina natale nell’Ontario, realizza che è ormai impossibile scrollarsi di dosso il suo alter ego televisivo. Poco dopo si ritrova a indagare su casi reali usando le tecniche investigative apprese durante le riprese della sua serie: ad affiancarlo c’è l’amica d’infanzia Sam Shaw, che è diventata una vera detective della polizia. Nella ricerca di un nuovo equilibrio e della sua felicità, Harley proverà a risolvere anche il mistero dell’improvvisa sparizione di sua madre, avvenuta parecchi anni prima.





























Dal 21 settembre la serie Carter è disponibile su Sky Investigation, in streaming su NOW e on demand su Sky.