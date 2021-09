A volte ritornano e anche per Bumper Allen è arrivato il momento di farlo. Dagli Usa arriva la notizia che Pitch Perfect avrà uno spin-off seriale con protagonista proprio Adam Devine. Secondo quanto riporta Deadline, Peacock ha annunciato un ordine per una serie spin-off televisivo di Pitch Perfect in cui Adam Devine tornerà ad essere Bumper Allen, il protagonista.

Finalmente ci sarà di nuovo qualcuno da detestare e solo i fedelissimi sanno bene a cosa ci riferiamo. A bordo di questo progetto è salita anche Elizabeth Banks che ha recitato e prodotto i film e ne ha diretto il secondo capitolo.

La serie di Pitch Perfect seguirà Bumper Allen diversi anni dopo quello che è successo nei film, nel momento in cui si trasferisce in Germania per rilanciare la sua carriera musicale quando una delle sue canzoni diventa famosa a Berlino. Chi ha seguito la saga ‘originale’ sa bene che tra le protagoniste c’erano Anna Kendrick, Anna Camp e Rebel Wilson ma sembra che le tre non torneranno nel progetto seriale della piattaforma.

Banks e Max Handelman saranno i produttori esecutivi della serie insieme a Paul Brooks e Scott Neimeyer. La stessa Susan Rovner, Presidente, Entertainment Content, della NBCUniversal Television e Streaming ha spiegato:

“Quando abbiamo visto l’opportunità di creare una serie per Pitch Perfect con Elizabeth Banks, Max Handelman e Paul Brooks, abbiamo colto l’occasione al volo. Siamo molto fortunati che Adam Devine sia il protagonista della serie e porti ai fan la sensibilità bizzarra e le risate che amavano nel franchise del film”.

Al momento l’attore non ha commentato ufficialmente e via social la notizia del suo ritorno nei panni del suo storico personaggio dieci anni dopo ma siamo sicuri che nelle prossime ore avrà modo di dire la sua senza dimenticare la sua verve. La ciliegina sulla torta è scoprire cosa ne è stato delle Bellas, dobbiamo aspettarci un loro ‘cameo’?