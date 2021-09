A poche ora dall’incredibile interpretazione del Tuca Tuca in casa Cattelan, ecco il nuovo singolo di Elodie con tanto di data, artwork e titolo. La cantante romana si è avvalsa della collaborazione di penne e produzioni eccellenti, nell’attesa dell’album in prossima uscita.

Il nuovo singolo di Elodie

Per rompere l’attesa, il nuovo singolo di Elodie si chiamerà Vertigine e sarà fuori venerdì 24 settembre. A questo giro la dolce metà di Marracash ha scelto una ballata moderna dal taglio autobiografico. Il testo è stato scritto da Elisa, Davide Petrella, Federica Abbate e Dardust che ha curato anche la produzione.

Queste le parole di Elodie sul suo nuovo singolo:

“Per lavorare a questo singolo e all’album che verrà mi sono circondata di professionisti che ho la fortuna di poter chiamare anche amici. Grazie a uno scambio e un confronto umano e artistico sincero, sto imparando ad esprimere me stessa attraverso la musica, una musica che racconti la mia visione attuale della vita e dei sentimenti”.

“Esprimere me stessa”, sì, perché come già annunciato il singolo in prossima uscita della cantante romana sarà autobiografico. Vertigine è una serie di diapositive sul percorso artistico e personale di Elodie, che dopo il successo di This Is Elodie, la partecipazione a Sanremo 2020 con Andromeda e a Sanremo 2021 come super ospite, è pronta a fare un nuovo step nella sua esperienza discografica.

Il nuovo album di Elodie

Il nuovo album di Elodie è ancora in lavorazione, ma i lavori per ultimarlo sono già in corso. Tra i collaboratori eccellenti del seguito ideale di This Is Elodie troviamo, non a caso, la già citata Elisa Toffoli ma anche Marracash, oltre all’amico Mahmood e alle tre corone Dardust, Davide Petrella, Federica Abbate ma anche Tropico e Marz.

“Nuova era”, scrive la cantante sui social per annunciare la novità. “Te lo dico all’orecchio: sto tornando”, aggiunge nelle stories. Un grande ritorno che il nuovo singolo di Elodie suggella con tanto hype e ritrovata gloria. Vertigine è già disponibile in pre-save e da venerdì 24 settembre sarà disponibile anche in rotazione radiofonica, oltre alle piattaforme streaming.