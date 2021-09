Arisa a Ballando Con Le Stelle: è ufficiale. Mentre sui canali Rai viene confermata la partecipazione della cantante alla nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, Arisa lascia sui social un in bocca al lupo per l’avvio di Amici di Maria De Filippi.

La prima puntata del talent show di Maria De Filippi si è tenuta eccezionalmente domenica 19 settembre. Nelle prime settimane, infatti, il programma non andrà in onda di sabato.

Arisa non sarà nel corpo docenti di Amici quest’anno. Nel canto è stata sostituita da Lorella Cuccarini che ha ceduto il banco di ballo alla new entry Raimondo Todaro, ex Ballando Con Le Stelle. Tra Rai e Mediaset, sostanzialmente, uno scambio. Arisa lascia Amici per Ballando e Todaro lascia Ballando per Amici.

L’inizio della nuova edizione di Amici, però, non poteva passare inosservata. Così Arisa scrive un lungo messaggio sui social spiegando che sentirà molto la mancanza dei ragazzi e di tutto lo staff del programma ma “voglio darmi la possibilità di essere ancora un’allieva, di imparare ciò che mi manca, di diventare migliore”, le sue parole sui social.

Nell’inviare un abbraccio virtuale a tutti gli ex colleghi, ha ringraziato Maria De Filippi con la speranza di incontrarla nuovamente al più presto per ringraziarla della possibilità che le ha concesso.

“Sono molto curiosa di rivedere i miei colleghi e la mia amata Maria. Mi mancano tutti moltissimo e auguro ai talenti che avranno la fortuna di restare nella scuola, d’imparare il più possibile, di far tesoro dei particolari e di essere sempre grati”, ha scritto.

“Amici è un’esperienza incredibile. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto finora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico”, le sue parole.