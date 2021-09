Fare gli auguri di buon autunno 2021 è un dovere per qualcuno su Facebook e WhatsApp. La stagione è ormai alle porte, con i saluti ufficiali all’estate che partiranno nella giornata di domani, 22 settembre. Estate ormai ai titoli di coda, ma gli strascichi continueranno ad accompagnarci ancora per un po’ di settimane. Anche se già i prossimi giorni vedranno variazioni di temperatura da non sottovalutare nel centro-nord della nostra penisola.

Con l’autunno da rivedere il guardaroba, in modo da non farsi trovare impreparati da improvvisi colpi di freddo. I malanni sono dietro l’angolo e, soprattutto quest’anno, meglio non prestare il fianco a problematiche di questo tipo.

Buon autunno 2021, le migliori immagini per fare gli auguri

Per cominciare al meglio questo autunno 2021 ecco dunque una carrellata delle migliori immagini dedicate alla celebrazione dell’evento. Non mancano proposte interessanti dedicate al cambio di stagione, da poter inviare ai propri contatti su Whatsapp. O anche soltanto da condividere attraverso i propri profili social. All’interno di questo articolo inseriamo una breve gallery con immagini ad hoc per celebrare l’avvio della nuova stagione. Non c’è modo migliore per fare gli auguri di buon autunno 2021.

Una stagione che, come di consueto, è ricca di appuntamenti imperdibili. Lo spettacolo della natura, con la caduta delle foglie, fa il paio con momenti parecchio golosi. La stagione autunnale è infatti quella dedicata a cibi molto particolari e la cui stagionalità li rende delizie molto ricercate. È il caso di noci e castagne, che in autunno esplodono sugli alberi in tutto il loro naturale splendore. O ancora della raccolta dell’uva e delle conseguenti vendemmie, con i vini prodotti in questo periodo che affolleranno le tavole nei mesi a venire.

Per non parlare poi della raccolta dei funghi che, complici i potenziali scrosci temporaleschi alternati a giornate di caldo, porteranno frutti parecchio graditi ai “cercatori” di questa prelibatezza. Insomma, una stagione tutta da vivere. E con gli auguri per festeggiare questo passaggio di stagione già belli e pronti, la strada è tutta in discesa. Ecco una selezione di contenuti per gli auguri di buon autunno 2021.