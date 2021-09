Sono giunte nuove ed interessanti indiscrezioni circa il possibile lancio del Huawei Watch Fit 2, ovvero il successore della prima generazione di Watch Fit commercializzato nel mese di agosto 2020 (è passato ormai più di un anno). Il primo fitness-tracker del noto produttore tecnologico cinese rappresenta un perfetto mix tra uno smartwatch ed una smar-tband, ed è stato il primo wearable a sfoggiare una cornice più quadrata. Il modello standard, che era stato messo sul mercato nei colori Graphite Black (con scocca e cinturino neri), Mint Green (con scocca argento e cinturino verde) e Sakura Pink (con scocca oro e cinturino rosa), era stato affiancato dalla variante Huawei Watch Fit Edition, con finitura in acciaio inossidabile e oro e cinturini color bianco e nero mezzanotte.

Ad oggi, Huawei sembra stia pianificando un sequel di questo elegante smartwatch con design squadrato. Secondo un noto informatore di Weibo, l’azienda cinese sta lavorando ad un nuovo Watch Fit. Il probabile Huawei Watch Fit 2 verrà fornito con nuove funzionalità rispetto al dispositivo già esistente. Oltre a queste informazioni, non ci sono approfondimenti sulle specifiche, né immagini dell’orologio intelligente rivelate nella scheda tecnica. Ricordiamo che la prima generazione di Huawei Watch Fit era stata molto apprezzata dagli utenti per quanto riguarda la funzionalità, grazie al display OLED più grande, al GPS integrato, al monitoraggio dei livelli SpO2, dei livelli si sonno, della frequenza cardiaca e dell’attività sportiva.

Anche l’autonomia della batteria è stata elogiata, a differenza della mancata possibilità di rispondere alle notifiche. Ad ogni modo, ora come ora il possibile lancio del Huawei Watch Fit 2 non è altro che una semplice indiscrezione. La stessa azienda non ha confermato alcuna notizia riguardo la seconda generazione, né tanto meno della sua esistenza, ma ovviamente monitoreremo questa vicenda e aspetteremo nuove notizie, magari ufficiali.