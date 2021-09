Si torna a parlare di Codacons, questa volta in relazione alla presa di posizione dell’associazione verso i no vax e coloro che al momento sono sprovvisti di green pass. Per loro, infatti, viene richiesta la sospensione dell’erogazione delle pensioni, senza dimenticare la questione del Reddito di cittadinanza. Dunque, la questione si sposta da Fedez, finito spesso e volentieri nel mirino di Codacons negli ultimi mesi, come abbiamo avuto modo di osservare in questi mesi con altri articoli.

Codacons si schiera contro il green pass e no vax

Qualcuno si chiede se effettivamente Codacons abbia chiesto la sospensione di pensioni e reddito di cittadinanza per i no vax e in generale per chi non si ritrova con il green pass. In effetti, in un primo momento l’annuncio aveva tutta l’aria di essere una bufala. Nelle ore successive, però, qualcosa è cambiato, visto che è stato pubblicato un articolo specifico sull’argomento all’interno del sito ufficiale. Con tanto di polemiche correlate.

Vicenda, questa, che ha innescato moltissimi commenti negativi sui social, come quello che segue: “Ma un associazione che dovrebbe difendere i consumatori e lede circa la metà del popolo italiano avanzando proposte vergognose può esistere? Siete il sistema profondo. Siete la feccia del sistema profondo. D’altra parte esperienza negativissima con voi parlava chiaro. Prima avevo lasciato il like per vedere cosa pubblicavate. Adesso tolgo proprio. Profonda disistima a tutti”.

Molti altri commenti ad un post di Codacons, tra l’altro relativo a tematiche differenti, sono caratterizzati da toni decisamente peggiori. Dunque, c’è tensione sui social, in quanto la scelta dell’associazione sull’approccio da tenere a proposito di no vax e green pass inevitabilmente crea divisioni e spaccature. Staremo a vedere se nei prossimi giorni verrà corretto il tiro, o se addirittura la proposta avanzata avrà un seguito qui in Italia.