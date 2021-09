LP a Milano nel 2022 per un concerto invernale che anticipa le date già in programma in Italia e attese per la prossima estate. Era già noto che l’artista fosse attesa nel nostro Paese per 5 spettacoli nel mese di luglio. Dal 17 al 22 luglio del prossimo anno, LP si esibirà in tutta la penisola.

Dopo l’annuncio delle 5 date italiane che si terranno nell’estate 2022, LP regala al pubblico italiano un nuovo appuntamento in una delle città che l’ha accolta sempre con più calore: Milano.

Il concerto si terrà al Fabrique, il prossimo 11 marzo. I biglietti per il concerto di LP a Milano saranno in vendita da venerdì 24 settembre a partire dalle 10.00. Gli iscritti alla newsletter D’Alessandro e Galli potranno usufruire di una pre-sale a loro dedicata che aprirà alle 10.00 del 22 settembre.

Il concerto in programma a Milano anticipa i 5 spettacoli successivi. LP sarà in Italia il 17 luglio per esibirsi in occasione di Stupinigi Sonic Park a Nichelino (Torino). Il 18luiglio è attesa a Firenze per MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata; il 19 sarà a Marostica in Piazza Castello.

Il 21 luglio LP si esibirà a Chieti all’Anfiteatro della Civitella. L’ultimo appuntamento atteso in Italia per il prossimo anno è quello del 22 luglio a Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica. I biglietti per i 5 concerti estivi di LP sono già disponibili in prevendita su TicketOne, sia online che nei punti vendita fisici dislocati in tutta Italia.

I concerti di LP in Italia nel 2022

17 luglio Stupinigi Sonic Park – Nichelino -Torino

18 luglio MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata – Firenze

19 luglio Piazza Castello – Marostica

21 luglio Anfiteatro della Civitella – Chieti

22 luglio Cavea Auditorium Parco della Musica – Roma

LP a Milano nel 2022

11 marzo: Fabrique