Ci sono alcuni concetti fondamentali che dobbiamo appuntare sul bonus matrimoni, nel caso cui ci siano ancora sposi per lo scorcio finale di questo 2021. Dopo le informazioni fornite a fine luglio, a quel tempo incerte, effettivamente è possibile soffermarsi su alcuni elementi chiari e delicati per il pubblico. Ecco perché riteniamo importante condividere il punto della situazione, in modo che nulla venga lasciato al caso in un momento storico delicato come quello che stiamo vivendo.

I concetti basilari sul bonus matrimonio 2021

Il primo elemento che dobbiamo prendere in considerazione a proposito del bonus matrimonio 2021 riguarda i tempi. Già, perché chi è interessato a questa forma di agevolazione per gli sposi dovrà consegnare la domanda al datore di lavoro, o in alternativa all’INPS, entro 60 giorni prima delle nozze. Lo stesso discorso va applicato nel caso in cui i richiedenti dovessero essere disoccupati, alla fine del congedo. Il documento riguarda il certificato di matrimonio o di stato di famiglia, che potrete ottenere dal vostro Comune. Possibile anche puntare su un’autocertificazione che attesti il matrimonio.

Vale la pena puntare sul bonus matrimoni 2021? Decisamente sì. Il sostegno non è altro che una detrazione lorda del 25% sulle spese sostenute per il ricevimento e le nozze. Tuttavia, bisogna tener presente che potremo arrivare fino ad un totale di 25 mila euro. Per approcciare al meglio l’argomento, bisogna tenere a mente che nella misura rientrino il servizio ristorazione o catering, oltre ovviamente all’affitto dei locali dove si celebra il matrimonio.

Ancora, con il bonus matrimonio 2021, che verrà rilasciato in cinque rate annuali, ci saranno agevolazioni anche per il costo eventuale relativo wedding planner, fino ad arrivare ai soliti allestimenti floreali e al servizio fotografico. A chiudere il cerchio, troviamo anche l’abito della sposa e dello sposo trucco e acconciatura. Occhio, che la misura non include le spese relative al viaggio di nozze.