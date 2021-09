Il Grande Fratello Vip 2021 questa sera torna in onda e riparte da Amedeo Goria e da tutto quello che è successo in questi giorni. Alfonso Signorini ha già chiesto ai vip di evitare scivoloni ma poi ha chiesto al pubblico di non fossilizzarsi e andare a cercare il pelo nell’uovo per permettere così a tutti di godere del reality e delle sue dinamiche. C’è qualcosa che in questo discorso stona un po’ ed è propri il comportamento di Amedeo Goria, l’ex marito di Maria Teresa Ruta.

Già lo scorso anno la conduttrice ha sottolineato la voglia del marito di essere libero e conquistatore e lui stesso lo ha chiarito parlando anche del suo attuale rapporto con la fidanzata Vera Miales. In mezzo c’è Ainett Stephens.

La bella gatta nera ha conquistato le attenzioni di Amedeo Goria che continua a sfiorarla, dorme con lei e, addirittura, sembra si sia infilato a letto senza slip. Ci sono alcuni scatti che circolano sui social e che lo mostrano nudo, almeno nella parte inferiore del corpo, nel letto con Ainett che proprio nelle scorse ore ha deciso di chiarire, educatamente, la sua posizione. La bella modella ha chiesto di non essere toccata in continuazione e non vuole creare fraintendimenti perché tra loro non c’è proprio niente.

La puntata di oggi del Grande Fratello Vip 2021 ripartirà proprio da qui e dal fatto che, fuori dalla casa, la fidanzata di Amedeo Goria ha accusato Ainett di essere lei la provocatrice (ammonendo poi anche il compagno), forse i due avranno modo di vedersi già stasera e chiarire?

Non mancheranno le altre dinamiche della casa e, soprattutto, il momento relativo alla prima eliminazione. In nomination ci sono Francesca Cipriani e il discusso Tommaso Eletti (che sembra vogliono di lasciare la casa), chi uscirà tra i due? Sicuramente non c’è bisogno di dirlo…