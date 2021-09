Scegliere i migliori brani di Mia Martini significa frustrarsi, perché l’anima fragile e profonda come Mimì Bertè grida ancora oggi in ogni verso cantato, sotto ogni accordo. La sua morte è ancora motivo di disperazione per sua sorella, Loredana, che con lei condivide la data del compleanno e il sangue, oltre a una carriera musicale piena di successi intramontabili. Quelle della grande assente, definita così con tanto dolore da Renato Zero, sono canzoni piene di passione: struggenti, rabbiose, ma anche piccole grandi poesie sulla vita.

Padre Davvero (1971)

Con forti influenze progressive pop grazie agli strumentisti della band La Macchina, Padre Davvero è il manifesto del gap generazionale di una ragazza nel pieno dei conflitti sociali, che si scontra con la mentalità del padre. Il singolo ottiene il plauso anche di Lucio Battisti e Mogol.

Piccolo Uomo (1972)

Piccolo Uomo fu il primo grande successo commerciale di Mia Martini su un testo di Bruno Lauzi e Michelangelo La Bionda. Inizialmente il brano era stato destinati ai Camaleonti.

Minuetto (1973)

Quando si parla dei migliori brani di Mia Martini non si può prescindere da Minuetto, capolavoro scritto da Franco Califano e Dario Baldan Bembo: il primo cucì addosso a Mimì un testo ispirato alle sue stesse vicende personali, il secondo attinse da Bach per disegnare un arrangiamento degno dell’opera più popolare.

Almeno Tu Nell’Universo (1989)

Scritta nello stesso anno di Piccolo Uomo e ripescata solo nel 1989, Almeno Tu Nell’Universo fece vincere a Mia Martini il Premio della Critica al Festival di Sanremo ed è ancora oggi una delle più belle canzoni d’amore della scena italiana.

Mimi Mimi

Mia

Gli Uomini Non Cambiano (1992)

Tra i migliori brani di Mia Martini c’è inevitabilmente Gli Uomini Non Cambiano, con il quale Mimì si aggiudicò il secondo posto al Festival di Sanremo 1992.