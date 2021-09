Il mancato trionfo di Emma Corrin agli Emmy 2021 è certamente l’ingiustizia più evidente che la Television Academy abbia consumato in questa edizione numero 73. Inaspettatamente, la statuetta di Miglior Attrice Protagonista in una Serie Drammatica non è andata alla giovanissima attrice inglese che ha impersonato Diana Spencer nella quarta stagione di The Crown, pur restando in casa con la vittoria di Olivia Colman per la sua interpretazione di Elisabetta II.

Emma Corrin agli Emmy 2021 era data per favorita un po’ da tutti i pronostici, ma la categoria non era certo semplice da espugnare: la ventiseienne quasi esordiente, che ha magistralmente interpretato Lady Diana nei primi anni di nozze col Principe Carlo in The Crown 4, ha concorso con la protagonista della serie Olivia Colman, che ha avuto la meglio nelle preferenze dell’Academy.

Emma Corrin agli Emmy 2021 ha visto trionfare la collega ben più esperta e premiata, già insignita dell’Oscar per La Favorita e a sua volta già snobbata lo scorso anno, quando si era vista soffiare la statuetta dalla giovanissima Zendaya per Euphoria. Stavolta l’Academy ha deciso di premiare l’interpretazione della Regina Elisabetta realizzata dalla Colman, molto diversa per emotività e caratterizzazione del personaggio rispetto alla precedente interprete Claire Foy (anche lei premiata con l’Emmy).

Tripletta sfumata dunque per Emma Corrin agli Emmy 2021, che partiva da favorita non solo per l’incredibile riscontro di pubblico che la sua Diana ha ottenuto in modo sostanzialmente unanime. L’attrice aveva già vinto i premi considerati precursori degli Emmy, conquistando il Critics Choice Award e il Golden Globe Award per aver portato in scena con maestria sorprendente la Principessa del Popolo, in una stagione capace di riaccendere il dibattito pubblico sulla vita e l’eredità di Diana. Ma quando tutto sembrava spianare la strada al più ambito premio internazionale in ambito televisivo per Corrin, Olivia Colman ha strappato una vittoria meno scontata della sua.

Sorge il legittimo dubbio che Emma Corrin agli Emmy 2021 sia stata sacrificata dall’Academy per ragioni che esulano dalla mera valutazione della sua performance. Premesso che il talento di Olivia Colman è indiscutibile, senza dubbio la sua interpretazione nella quarta stagione di The Crown è stata molto più dimessa e appannata rispetto alla stagione precedente, complice anche il fatto che il personaggio di Diana ha messo in ombra tutti gli altri nella serie, dominando tutte le scene più drammatiche e memorabili di The Crown 4 (qui la nostra recensione). Con la vittoria della Colman, viene da pensare che da un lato l’Academy abbia voluto risarcirla dell’Emmy perso lo scorso anno in favore di un astro nascente come Zendaya – situazione che si sarebbe ripetuta quest’anno premiando Corrin, ovvero un premio Oscar battuto da un’emergente – e dall’altro sfruttare l’ultima occasione utile per regalarle il suo primo Emmy alla quarta nomination (in passato era stata candidata per The Night Manager, Fleabag e la stessa The Crown, senza mai vincere). La Colman ha infatti lasciato il cast di The Crown passando il testimone ad Imelda Staunton e questo Emmy suona più come un riconoscimento all’intero lavoro svolto nei due capitoli più recenti della serie, anziché un effettivo premio alla sua interpretazione decisamente oscurata da Emma Corrin in The Crown 4.

Il risultato è che Emma Corrin agli Emmy 2021 è stata l’unica attrice di The Crown nominata ma non premiata, visto che tutti gli altri hanno vinto nelle rispettive categorie: oltre a Colman, anche Gillian Anderson, Josh O’Connor e perfino Tobias Menzies (la cui interpretazione non ha certo brillato rispetto alle co-star) hanno contribuito al clamoroso trionfo di The Crown, che ha dominato la lista dei vincitori di quest’edizione.