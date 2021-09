Netflix si è appena assicurata le stagioni di Virgin River 4 e 5 con un doppio rinnovo: la serie melodrammatica tratta dai libri di Robyn Carr continuerà per almeno altre due stagioni (e potenzialmente molte altre sono sul piatto, visti i quasi 20 romanzi disponibili per l’adattamento).

Il rinnovo di Virgin River 4 e 5 è stato annunciato dai canali social ufficiali della serie. A dire il vero era già trapelata l’indiscrezione che le riprese della quarta stagione fossero in corso quest’estate. E una prosecuzione era decisamente attesa dopo il finale decisamente aperto della terza: mentre Doc aspetta che Hope sia fuori pericolo dopo un incidente, Brady è stato arrestato per aver presumibilmente sparato a Jack, inoltre Charmaine informa il suo che chiederà la piena custodia dei gemelli, mentre lui ha chiesto a Mel di sposarlo per poi scoprire che è incinta (ma non sa se il bambino sia suo o dell’ex marito defunto dopo aver tentato la fecondazione in vitro). Una piega sempre più stile harmony per questo dramma romantico ambientato tra gli idilliaci boschi del nord della California, ma in realtà girato nella Columbia Britannica, in Canada.

Il doppio rinnovo di Virgin River 4 e 5 è l’esito di un percorso particolarmente fortunato per questa serie che punta tutto sul romanticismo e sui sentimenti: apparsa per la prima volta a dicembre 2019 su Netflix, la sua seconda stagione ha debuttato nel novembre dell’anno successivo, prima di tornare per la terza stagione a luglio 2021. In ogni occasione, i flussi streaming l’hanno portata in pochi giorni dal debutto ai primi posti tra i titoli Netflix più visti in diversi Paesi nel mondo.

Le stagioni di Virgin River 4 e 5 potranno contare ancora sul cast guidato da Alexandra Breckenridge nei panni di Mel Monroe e Martin Henderson come Jack Sheridan, affiancati da Colin Lawrence (Preacher Middleton), Lauren Hammersley (Charmaine Roberts), Annette O’Toole (Hope McCrea, a patto che il personaggio esca vivo dalla première della stagione 4), Tim Matheson (Doc Mullins) e molti altri.