Il contributo a fondo perduto (Cfp) è sulla via dell’annuncio data l’imminente pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto, in comunione tra Mise e Mef. Come riportato da ‘ilsole24ore.com‘, bisogna adesso individuare i beneficiari ed i modi in cui il contributo a fondo perduto verrà erogato. Come disposto dall’art. 2 del decreto Sostegni bis (Dl 73/2021), parliamo di una misura di aiuto dal valore complessivo di 140 milioni di euro di cui potranno beneficiare tutte quelle attività rimaste chiuse per almeno 100 giorni nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 25 luglio scorso, tenendo anche conto dei ristori già erogati per alcuni settori e dei contributi a fondo perduto che sono stati previsti in passato dai decreti Sostegni.

Il contributo a fondo perduto verrà ricevuto dai soggetti beneficiari direttamente sul conto corrente bancario o postale fatto presente nell’istanza, a propria volta presentata secondo le modalità che l’Agenzia delle Entrate dovrà far presente entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto. Per avere diritto al contributo a fondo perduto, gli imprenditori o professionisti, oltre ad aver tenuto chiusa l’attività per almeno 100 giorni e ad essere titolari di P.IVA, devono aver svolto prevalentemente, alla data del 26 maggio scorso, una delle attività caratterizzate dai 27 codici Ateco rinvenuti nel decreto (la data si estende al 23 luglio per il codice Ateco ‘93.29.10 – Discoteche, sale da ballo, night club e simili’).

Il contributo a fondo perduto sarà erogato in via prioritaria proprio a questi soggetti, entro un limite di 25 mila euro ciascuno. Le restanti risorse (fino alla dotazione di 20 milioni) verranno così ripartite: 3 mila euro per i soggetti con ricavi e compensi del periodo d’imposta dell’anno 2019 fino a 400 mila euro; 7500 euro fino a 1.000.000 di euro; 12 mila euro nello scalino superiore. Se dovesse esserci un eccesso di domande si procederà ad una suddivisione proporzionale delle risorse non prioritarie (il contributo minimo resterà di 3000 euro a soggetto).