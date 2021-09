Ottime notizie per chi attende la disponibilità PS5 su Mediaworld in questo lunedì 20 settembre, come preannunciato all’inizio del weekend scorso anche attraverso le nostre pagine. La catena di elettronica non ha emesso alcun contro ordine fino a questo momento, motivo per il quale dunque il prodotto di casa Sony dovrebbe essere acquistabile solo tra una manciata di ore.

L’appuntamento con quella che si preannuncia una nuova flash sale è intorno alle ore 15. Di certo e come accaduto sempre in passato, la console sarà disponibile in scorte inferiori rispetto alla domanda dei clienti, dunque chiunque vorrà tentare l’acquisto dovrà subito confrontarsi con una fila virtuale più o meno lunga di altri aspiranti proprietari del dispositivo. La vendita potrebbe durare anche solo pochi minuti e, una volta in coda, sarà fondamentale non aggiornare mai la pagina di attesa. Facendolo si perderebbe la priorità acquisita e di certo ogni probabilità di acquisto.

In riferimento alla disponibilità PS5 odierna, va detto pure quale sarà il modello venduto a partire dalle ore 15. Gli acquirenti potranno solo accaparrarsi l’unità di console standard, quella un po’ più costosa perché include il lettore Blu-Ray che consente di utilizzare giochi fisici. Chi preferisce l’esemplare nella sua digital edition dovrà tentare la sorte nella giornata di domani 21 settembre, ossia quando sempre Mediaworld metterà in vendita la specifica variante della console, di sicuro anche più gettonata perché meno costosa di tutte.

Prima che scocchi l’ora fatidica per l’acquisto della console, tutti gli interessati faranno bene a verificare la loro registrazione al popolare e-commerce, magari effettuarne anche una nuova se necessario. Sarà fondamentale controllare il metodo di pagamento attivo anche il proprio indirizzo di spedizione per non perdere neanche un secondo nella fase di chack-out per la transazione. Ogni esitazione potrebbe essere determinate per la buona riuscita dell’operazione oggi come domani.