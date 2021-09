Achille Lauro al Mudec di Milano il 22 settembre. L’artista sarà il protagonista di un’installazione vivente in omaggio alla celebre artista Marina Abramović. Lo stesso giorno al Mudec verrà inaugurato uno spazio dedicato al backstage delle opere d’arte che Achille Lauro ha portato sul palco del Festival di Sanremo.

L’esposizione sarà disponibile per essere visitata dal pubblico dal 23 settembre e rimarrà disponibile per tre settimane.

L’installazione vivente invece è in programma invece per mercoledì 22 settembre dalle 16.30 alle 18.00 presso Mudec – Museo delle Culture, Via Tortona 56, Milano. “Achille Idol is present. Photo book experience” è il nome dell’evento, aperto solo a coloro che avranno acquistato il libro presso il Design Store del MUDEC.

Ogni acquirente riceverà un coupon che consentirà l’accesso all’installazione vivente con protagonista Achille Lauro. L’accesso andrà prenotato tramite la piattaforma Eventbrite dopo aver acquistato una copia del volume, in vendita fino ad esaurimento scorte.

La prenotazione online è da presentarsi stampata o in formato digitale e il Mudec consiglia l’arrivo 30 minuti prima dell’orario prenotato per consentire i controlli di sicurezza.

Il Green Pass è obbligatorio, ai sensi del DPCM 17 luglio 2021. Gli interessati saranno chiamati a presentarlo all’accoglienza, indossando una mascherina di protezione individuale e rispettando il distanziamento sociale dagli altri visitatori. I posti sono limitati per garantire il corretto distanziamento tra i presenti.

Il libro fotografico è realizzato in collaborazione con 24 ore Cultura, un volume da collezione. Sarà disponibile in versione standard e deluxe, in vendita in anteprima dal 22 settembre presso il Mudec in versione autografata. Dal giorno successivo, 23 settembre, il libro sarà in vendita anche in tutti gli store, ma non in versione autografata.

Ulteriori informazioni e dettagli sulle iniziative del Mudec legate ad Achille Lauro sono disponibili sui social del Mudec e dell’artista.