Tutto pronto alla Dacia Arena di Udine dove, domani sera 20 settembre, si affronteranno Udinese-Napoli alle ore 20.45. Questo match chiuderà la quarta giornata del campionato di Serie A. In campo scenderanno due squadre in ottimo stato di forma e pronte a continuare il loro ottimo inizio di stagione. In vista della sfida di domani, ecco dove vedere il match in diretta TV e streaming.

Udinese-Napoli, in programma lunedì 20 settembre alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN. La piattaforma dello sport in streaming offre anche la possibilità ai suoi abbonati di seguire il match in diretta streaming su dispositivi come PC, smartphone e tablet. Per seguire la partita è opportuno scaricare l’app apposita dalla propria smart TV oppure collegare il televisore ad altri dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast. Una soluzione ulteriore può essere quella di collegare la TV ad una console di gioco come PlayStation (4 o 5) o Xbox (One, One S e One X). La partita è trasmessa in diretta anche su Sky, per la precisione accedendo al canale Sky Sport 4K (numero 213 satellite). Anche in questo caso gli abbonati possono vedere il match in streaming sull’app Sky Go e sul servizio on-demand NOW.

Nelle prime tre giornate la compagine friulana allenata da mister Luca Gotti è reduce da un ottimo ed inaspettato pareggio (almeno sulla carta), ottenuto in casa contro la Juventus con il punteggio di 2-2 e da due vittorie consecutive contro Venezia e Spezia. In classifica occupa la sesta posizione a quota 7 punti. Gli azzurri di mister Luciano Spalletti, invece, provengono da tre vittorie di fila contro Venezia, Genoa e Juventus. In classifica sono al quarto posto con 9 punti. Il club partenopeo, inoltre, è reduce anche da un importante pareggio (2-2) ottenuto sul difficile campo del Leicester grazie ad una super doppietta di Victor Osimhen, nella sfida valida per la prima giornata della fase a gironi di Europa League.