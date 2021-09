Buone notizie per coloro che stanno aspettando l’offerta giusta per acquistare un iPhone 11 ed in questo momento il modello che farà risparmiare qualche euro in più risulta essere il device nero da 128GB, presente su Amazon ad un ottimo prezzo. Con l’arrivo imminente della nuova famiglia di iPhone 13, inevitabilmente i dispositivi di vecchia data riescono a subire un calo di prezzo davvero interessante che gli permette di essere più alla portata di tutti.

Come cambia il prezzo dell’iPhone 11 il 19 settembre

Occorre tornare sull’argomento, dunque, a qualche settimana di distanza dal nostro ultimo report. Non parliamo però di un top di gamma troppo obsoleto, anzi l’iPhone 11 gode di un comparto tecnico piuttosto attuale che non ha molto da invidiare alla concorrenza. Chi non bada molto alla data di nascita di uno smartphone, può senza dubbio affidarsi ad offerte come queste per avere tra le mani dispositivi interessanti a prezzi più contenuti.

Offerta Apple iPhone 11 (128GB) - nero Come parte dei nostri sforzi per raggiungere i nostri obiettivi...

Display Liquid Retina HD da 6,1" (LCD)

Questo iPhone 11 nero da 128GB si ritrova su Amazon con uno sconto del 14% rispetto al prezzo precedente, il che vi permetterà di risparmiare ben 110 euro. Il costo finale di questo dispositivo targato Apple risulta essere quindi di 659 euro ed appartiene anche al servizio Prime di Amazon, ciò significa che non bisognerà spendere costi aggiuntivi per la spedizione.

Può inoltre arrivare nelle vostre case nel giro di poco tempo. Chi non è abbonato a Prime ha la possibilità di sfruttare la prova gratuita di trenta giorni ed approfittare allo stesso modo di tali offerte. Vediamo più nello specifico quali sono le caratteristiche tecniche di tale device. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo che presenta un display Liquid Retina da 6,1 pollici, risulta essere resistente all’acqua ed alla polvere e si ritrova con un buon comparto fotografico.

Spazio infatti ad una doppia fotocamera posteriore da 12MP (ultra-grandangolo e grandangolo) con modalità Notte, modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Ritratto, registrazione video 4K e slow‐motion. Non manca il Face ID per l’autenticazione sicura ed il processore è un chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione.