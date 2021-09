Ci sarà un Samsung Galaxy S22 Mini? Ce lo stiamo chiedendo dopo le ultime indiscrezioni venute fuori. Come riportato da ‘SamMobile‘, il colosso di Seul produce esclusivamente grandi ammiraglie da 6 pollici dal 2020: l’ultima volta che il produttore asiatico ha lanciato un telefono di punta con uno schermo inferiore ai 6 pollici è stato nel 2019 (il riferimento è al Samsung Galaxy S10e). Il Samsung Galaxy S20 standard dell’anno scorso aveva un display da 6.2 pollici, mentre il modello Ultra è arrivato fino ai 6.9 pollici. L’OEM ha ridotto le dimensioni di 0.1 pollici sul Samsung Galaxy S21 Ultra quest’anno, ma il Samsung Galaxy S21 standard presenta uno schermo ad 6.2 pollici, come il suo predecessore.

Parliamo dell’ammiraglia più compatta che si può ottenere oggi, senza contare il Samsung Galaxy Z Flip 3 (quand’è piegato), ma sembra che il Samsung Galaxy S22 l’anno prossimo potrebbe essere un po’ più piccolo. Secondo Ice universe, il modello standard avrà uno schermo da 6.06 pollici, che, accoppiato con le cornici sottili che vediamo sulla serie dei Samsung Galaxy S21, potrebbe regalare l’effetto del Samsung Galaxy S10e, ed avvicinarsi ad un modello ‘mini’. Naturalmente, non si potrà parlare di un vero e proprio Samsung Galaxy S22 Mini, non, per lo meno, come nel caso di iPhone 13 Mini di recente annunciato da Apple. Ma, dal momento che gli smartphone Ultra di Samsung sono così grandi, supponiamo che abbia senso per il colosso di Seul andare nella direzione opposta per i modelli base delle sue ammiraglie, mantenendo i modelli Plus nel mezzo.

Lo schermo, in ogni caso, più piccolo potrebbe non essere sufficiente per compensare il downgrade della batteria che otterrebbe il Samsung Galaxy S22 secondo le recenti indiscrezioni. Il modello base dovrebbe montare un’unità energetica da 3700mAh, in calo rispetto ai 4000mAh del predecessore, e speriamo che i nuovi display a risparmio energetico del produttore sudcoreano ed i chipset Exynos 2200 e Snapdragon 989 ridurranno gli effetti negativi di una ridotta capacità della batteria.