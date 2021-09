Sembra non esserci pace coi problemi DAZN in questo particolare momento storico per il calcio italiano, se pensiamo al fatto che nella giornata di ieri siano giunte segnalazioni anche da coloro che seguono la Serie B. In attesa di capire come andranno le cose oggi, in particolare durante il big match tra Juventus e Milan che chiuderà questa domenica, inevitabilmente qualcuno sta parlano della necessità di interfacciarsi a Sky. Come del resto vi avevamo riportato in settimana con un altro articolo.

Le ultime sui problemi DAZN anche con la Serie B

Dunque, senza girarci troppo intorno, occorre prendere atto che ci siano state lamentele dovute a problemi DAZN anche sulla Serie B. Disservizi il più delle volte durati pochi minuti, che tuttavia la dicono lunga sul fatto che tanto lavoro debba essere fatto prima di poter presentare un servizio adeguato agli utenti. Impietosi i paragoni con Prime Video negli ultimi giorni, se pensiamo al fatto che in tanti hanno commentato in modo estremamente positivo l’esperienza vissuta in occasione della sfida di Champions League tra Inter e Real Madrid.

Va detto che le segnalazioni sui problemi DAZN, facilmente rintracciabili all’interno della pagina Facebook della piattaforma, hanno investito anche l’anticipo di Serie A tra Inter e Bologna, come nel caso che segue: “Oggi Inter Bologna ore 18, spero di riuscire a finire di vedere la partita per le 23. Offrite a pagamento un servizio di scarsa qualità. Ieri ho guardato Sassuolo Torino, alla fine ero in ritardo di 18 minuti”.

Insomma, un sabato non facile, sperando che la giornata di domenica non regali ulteriori problemi DAZN. Staremo a vedere come andranno le cose. Nel frattempo, sentitevi liberi di commentare il nostro articolo di oggi, riportando l’esperienza che avete maturato nelle ultime ore, nonostante le ampie rassicurazioni fornite dallo staff.