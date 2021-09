Un nuovo appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 in coppia su Rai2 nella serata di domenica 19 settembre. Ecco le anticipazioni.

Si parte dall’episodio 12×05 di NCIS Los Angeles dal titolo Chi non muore, di cui vi riportiamo la sinossi:

Per ottenere informazioni su una questione di sicurezza nazionale, Kensi deve trovarsi faccia a faccia con un sociopatico che è ossessionato da lei da quando lo ha messo in prigione anni fa; Deeks cerca disperatamente di tenere al sicuro Kensi, ma è costretto a lasciare l’NCIS.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 7×03 di NCIS New Orleans intitolato Uno dei nostri, ed ecco la sinossi:

Pride e la squadra affrontano un gruppo di poliziotti corrotti quando scoprono che una vittima di un omicidio è stata anche un testimone chiave in più casi di forza eccessiva; Tammy affronta la realtà di essere in una nuova relazione.

Nel cast di NCIS New Orleans 7 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano su Rai2 domenica 26 settembre con due nuovi episodi. Nel 12×06 di NCIS Los Angeles dal titolo Se il destino lo vorrà, prima di Natale, Hetty assegna a Callen il caso del suo ex fratello adottivo e di sua moglie, che, una volta rientrati negli Stati Uniti, sono stati incastrati per traffico di droga oltre confine; Deeks cerca di non perdere il lavoro all’NCIS. A seguire, il 7×04 di NCIS New Orleans intitolato Noi contro loro, la squadra continua a indagare sull’omicidio di un ufficiale che stava per denunciare la cattiva condotta della polizia; Pride deve diventare creativo per sbarazzarsi finalmente dei poliziotti sporchi; il sindaco chiede a Pride di unirsi alla sua nuova task force.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 è per stasera dalle 21:05 su Rai2.