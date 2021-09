Miriam Leone ha sposato Paolo Carullo nella sua amata e bella Sicilia con un vestito degno della sua bellezza. In quel di Scicli, proprio ieri, la bella attrice di Diabolik (per citare il suo ultimo film) ha deciso di convolare a nozze dicendo sì al compagno Paolo Carullo. In molti sognavano ancora di vedere insieme la bellissima coppia di Non Uccidere, ovvero quella che l’attrice formava con il collega Matteo Martari, ma così non è stato.

I due si sono lasciati ormai da un po’ dopo il loro breve flirt e nella vita di Miriam Leone è arrivato il musicista e performer Paolo Carullo. I due stanno insieme dalla fine del 2019 anche se sono nel febbraio del 2020 il settimanale Chi è riuscito a regalare ai fan i primi dettagli sulla neo coppia. In particolare, sul settimanale di Alfonso Signorini si leggeva: “In gran segreto, Miriam Leone custodisce da due mesi un nuovo amore. Lui si chiama Paolo. La coppia si è goduta un viaggio in Marocco in segreto e nei giorni della Fashion Week ha dormito in casa del suo uomo, professione musicista e performer, da dove posta i selfie sui suoi profili social”.

Da allora sono passati quasi due anni e la coppia ha deciso di dirsi sì alla presenza di parenti e pochi intimi. A darne annuncio è stata la stessa attrice che sui social ha postato prima una foto che la vede di spalle annunciare al suo compagno il suo arrivo e, subito dopo, si è mostrata in tutto il suo splendore in un abito cucito su misura per lei.

Ecco la foto della coppia di sposi:

Proprio lo scorso anno quando si sono fatte sempre più insistenti le voci del matrimonio, Miriam Leone aveva chiarito: “Leggo di news che dicono che starei per sposarmi. Ma io non vedo ancora l’anello! Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata, in particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze“.

Alla fine l’anello è arrivato così come il suo sì insieme al sorriso più bello.