Ecco arrivare anche il nuovo Honor Play 20 Pro, un dispositivo di fascia media di cui potremmo molto sentire parlare. Il telefono, almeno per adesso, pare essere destinato esclusivamente al mercato cinese, ma non escludiamo che in futuro possa arrivare anche in Europa. Honor Play 20 Pro ha un prezzo di 1699 Yuan, pari, al cambio attuale, a circa 220 euro, per il modello con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (magari ne arriveranno anche altre più avanti), non sappiamo se con o senza lo slot microSD. Lo smartphone include uno schermo OLED da 6.53 pollici con risoluzione FullHD+ e supporto DCI-P3 color gamut.

Honor Play 20 Pro è spinto dal processore MediaTek Helio G80 ed integra un comparto fotografico posteriore con un sensore primario da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP, uno macro da 2MP ed uno di profondità da 2MP (il sensore selfie ha una risoluzione da 16MP). Non mancano a bordo il sensore di riconoscimento delle impronte digitali sotto lo schermo, una batteria da 3800mAh con supporto alla ricarica rapida a 22,5W (che consente di ricaricare il dispositivo in poco più di 60 minuti, a detta del produttore cinese), con disponibilità nelle colorazioni nera e bianca. Adesso bisognerà solo capire se Honor Play 20 Pro arriverà mai in Europa: al momento pare più probabile il telefono debutti in altri mercati asiatici, mentre difficilmente pare lo vedremo esordire nel nostro Paese.

ARTICOLI CORRELATI

In ogni caso, ci è sembrato giusto informarvi circa il suo lancio, anche per farvi rendere conto ogni volta di più dei passi in avanti mossi dall’OEM cinese anche dopo la separazione da Huawei (che gli è valsa la riacquisizione dei servizi Google, giusto per farvi un esempio banale). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.