La diretta degli Emmy 2021 sarà trasmessa anche quest’anno da Sky, in onda sia in tv che in streaming su NOW, in esclusiva per l’Italia: le ambitissime statuette della Television Academy Foundation che celebrano il meglio della produzione televisiva americana, considerate gli Oscar della tv, sono assegnate a Los Angeles con una cerimonia di consegna che si svolge il 19 settembre.

La diretta degli Emmy 2021 sarà visibile su Sky Atlantic e in simulcast su Sky Serie, oltre che su NOW, nella notte domenica 19 e lunedì 20 settembre a partire da mezzanotte e mezza, con ospiti, approfondimenti e collegamenti da Los Angeles. Inoltre lunedì sera, dalle 19.40 su Sky Serie e dalle 22.15 su Sky Atlantic, l’evento sarà ritrasmesso con una selezione dei momenti migliori della serata.

La diretta degli Emmy 2021 sarà condotta dall’attore e comico Cedric The Entertainer: tante star si alterneranno sul palco per premiare i vincitori tra le nomination per le migliori serie, miniserie e varietà dell’anno, oltre agli attori e alle attrici protagonisti e di supporto. Spiccano come favoriti i titoli di maggior successo di pubblico e critica dell’ultima stagione, da Omicidio a Easttown a The Handmaid’s Tale fino all’immancabile The Crown (qui i nostri pronostici per quest’edizione numero 73), ma quest’anno i colossi HBO, Hulu e Netflix dovranno vedersela con i format originali della neonata Disney+, in lizza con WandaVision, The Mandalorian e The Falcon and the Winter Soldier.



La diretta degli Emmy 2021 su Sky sarà commentata in studio a partire dalle 00.30 dal giornalista Federico Chiarini, volto di Sky Atlantic, che ospiterà i colleghi Guia Soncini e Mattia Carzaniga e l’influencer Giulia Valentina. In collegamento da Los Angeles, Alessandra Venezia, membro della Hollywood Foreign Press Association (HFPA), intervisterà i protagonisti di questa edizione dei premi. Alle 00.30 ora italiana avrà inizio il pre-show che anticipa il red carpet delle star della serata, in onda dall’1.00. Infine la cerimonia di premiazione vera e propria degli Emmy 2021 con la consegna delle statuette partirà dalle 2.00 della notte fra domenica e lunedì.