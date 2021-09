Chris Rock positivo al Coronavirus. Proprio in queste ore l’attore, che ultimamente abbiamo visto in Fargo al fianco di Salvatore Esposito di Gomorra, ha pubblicato questa mattina di aver contratto il Covid-19. Non sappiamo altro sulle sue condizioni di salute ma sicuramente l’attore si sente poco bene visto che proprio su Twitter, annunciando la sua positività, ha subito chiarito: “Credetemi, non lo vorreste”. Con questo messaggio Chris Rock ha lasciato intendere che i sintomi non sono leggeri ma non ha specificato altro.

L’attore/comico 56enne ha usato la notizia per sollecitare i suoi fan a farsi vaccinare rilanciando: “Fatevi vaccinare”. Non c’è bisogno di spiegare quanto il tweet di Chris Rock abbia destabilizzato i suoi fan e se da una parte c’è chi si chiede se lui fosse vaccinato o meno (e quindi positivo nonostante tutto), dall’altra c’è chi va oltre e gli augura il meglio.

Ecco il suo tweet con tutti i messaggi subito sottostanti:

Hey guys I just found out I have COVID, trust me you don’t want this. Get vaccinated. — Chris Rock (@chrisrock) September 19, 2021

Chris Rock fino a qualche tempo fa era sul set di un film senza titolo di David O. Russell con Anya Taylor-Joy, Rami Malek e Margot Robbie, girato a Los Angeles la scorsa primavera e la cui uscita è prevista per novembre 2022. Ancora prima lo abbiamo visto impegnato in Fargo. Anche in quel caso il Covid e le restrizioni hanno un po’ rallentato le riprese e i lavori degli episodi facendo slittare l’uscita di qualche mese.

Adesso i fan non potranno far altro che attendere di capire come e quando l’attore tornerà di nuovo in sesto pronto per la sua prossima avventura sul set sperando che il Covid passi via veloce e senza fare alcun danno.