La questione delle cure alternative al vaccino Covid continua a tenere banco qui in Italia, con una possibile svolta a partire dal 15 ottobre grazie a specifiche normative europee. Questo, almeno, il contenuto di alcuni post che stanno girando sui social da un paio di giorni a questa parte. Vi diciamo subito che si tratta di una fake news, in linea con quella che vi abbiamo riportato alcune settimane fa a proposito di un messaggio audio virale, che per forza di cose richiede un approfondimento da parte nostra.

La storia delle normative europee per cure alternative al vaccino Covid dal 15 ottobre

Fondamentalmente, i post di questo weekend ci parlano dell’esistenza di particolari normative europee, le quali a detta di qualcuno avrebbero il merito di consentire cure alternative al vaccino Covid dal 15 ottobre. L’invito agli utenti, dunque, è molto semplice: qualora non si voglia aderire alla campagna di vaccinazione, sarà sufficiente attendere e “resistere” fino a quella data, a partire dalla quale chiunque potrà decidere cosa fare senza particolari costrizioni. A prescindere da cosa si pensi sul vaccino Covid, è giusto specificare a tutti che si tratti di una fake news.

Come riportato da diversi fact checkers e come abbiamo avuto modo di appurare anche noi di OptiMagazine, non esistono normative europee che ad oggi ci portino verso quella direzione. Certo, ad ottobre potrebbero entrare in gioco alcune terapie utili per limitare gli effetti dell’infezione scatenata dal virus, ma oltre a non essere ancora ufficiali, queste non rappresenteranno una soluzione alternativa ai vaccini. Con tutto quello che ne consegue anche sul fronte green pass e chi, per lavoro, si trova nella posizione di doversi vaccinare.

Del resto, come riporta Yahoo, anche Galli in questi giorni ha confermato che non esistano cure alternative al vaccino. Per questo motivo, parlare di normative europee pronte ad entrare in gioco dal 15 ottobre, in modo da metterci alle spalle il vaccino per il Covid ed il green pass, crea soltanto disinformazione.