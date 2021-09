Ma davvero Canale5 può vivere senza trash? Un’altra settimana è filata via liscia e se non fosse stato per le voci di ‘chiusura’ di Fuori dal Coro e lo scivolone, chiamiamolo così, di Barbara Palombelli, non ci saremmo nemmeno accorti che la nuova stagione televisiva è già iniziata. Il Grande Fratello Vip 2021 deve ancora prendere forza ma al pomeriggio la sorpresa più grande rimane sicuramente questa formula nuova, e più istituzionale, di Pomeriggio5.

Quest’anno Barbara d’Urso è relegata ad un piccolo spazio di un’ora, o poco meno, da lunedì al venerdì, e ha dovuto rinunciare anche a Domenica Live. Il suo spazio da domani sarà occupato da Verissimo e da Silvia Toffanin che proprio quest’oggi aprirà le porte al pubblico e alla sua formula rinnovata. Il resto lo diranno gli ascolti lunedì quando conosceremo il risultato del Verissimo in versione domenicale andando allo scontro con il promosso tandem formato da Mara Venier e Francesca Fialdini.

Verissimo andrà in onda sabato 18 e domenica 19 settembre 2021. In particolare, l’appuntamento al sabato è a partire dalle 16 fino alle 18.45 e tra gli ospiti che saranno in studio ricordiamo il vincitore del salto in alto di Tokyo 2020 Gianmarco Tamberi con la futura sposa Chiara Bontempi, ma anche la neo mamma bis Belen Rodriguez che racconterà come è stato diventare mamma per la seconda volta. Non mancheranno le interviste ai ‘colleghi’ attualmente in onda ovvero Adriana Volpe, opinionista al Grande Fratello Vip, Enrico Papi, alla conduzione di Scherzi a parte.

In studio anche la velocista paraolimpica Monica Contrafatto, che ha dedicato la sua medaglia di bronzo nei 100 metri all’Afghanistan, lì dove perse una gamba proprio quasi dieci anni fa.

Verissimo torna in onda poi alla domenica dalle 17 e le 18.45 con Marcell Jacobs e la “divina” Federica Pellegrini. Non mancheranno Orietta Berti, regina dell’estate, e Ilary Blasi.