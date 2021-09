Anche quest’anno è abbastanza difficile fare dei pronostici Emmy 2021. Tra nuove stagioni di serie tv sempre al top, e l’entrata in gioco di nuovi show che hanno raccolto fiumi di nomination, chi riuscirà a spuntarla nella notte in cui vengono assegnati gli Oscar della tv?

The Crown dovrebbe vincere con facilità la statuetta, confermando di essere, fin dal suo esordio, un prodotto di qualità. Allo stesso modo, anche i protagonisti della quarta stagione, Josh O’Connor ed Emma Corrin, potrebbero portarsi a casa l’ambito Emmy. Anche Gillian Anderson, apprezzatissima per il il suo ruolo impeccabile del primo ministro Margaret Thatcher, dovrebbe vincere nella categoria miglior attrice non protagonista. La quarta stagione si è concentrata sui loro rispettivi personaggi, il principe Carlo e la principessa Diana. Entrambi bravissimi nel mettere in scena il tumultuoso matrimonio reale, e non dovrebbero temere rivali. Attenzione, però, a The Handmaid’s Tale: la quarta stagione è stata decisamente superiore alla precedente, e quel colpo di scena finale – unito alla straordinaria performance di Elisabeth Moss – potrebbe soffiare l’Emmy alla “principessa Diana” Emma Corrin.

Sul fronte comedy, Ted Lasso non dovrebbe temere rivali. Dopo aver stravinto nelle passate cerimonie, la fortunata serie Apple Tv+ può già contare la vittoria in tasca grazie al suo protagonista, un fantastico Jason Sudeikis, mentre nella categoria non protagonista c’è l’imbarazzo della scelta: Hannah Waddingham o Juno Temple per le attrici, Jeremy Swift, Brett Goldstein, Brendan Hunt e Nick Mohammed per gli attori. Attenzione a Hacks, una delle rivelazioni del 2021: la sua protagonista Jean Smart è quotata per la vittoria.

Per quanto riguarda le miniserie, le categorie sono toste e imprevedibili. La battaglia, però, sembra ridursi tra WandaVision, Omicidio a Easttown e La Regina degli Scacchi. Nella categoria miglior attrice potrebbe vincere una tra Elizabeth Olsen, Kate Winslet o Anya Taylor-Joy, anche se le ultime due pare abbiano più possibilità. La Taylor-Joy ha praticamente vinto tutto nelle passate cerimonie della tv, e La Regina degli Scacchi ha già portato a casa diversi Emmy tecnici. La Winslet, una favorita da sempre, è stata elogiata dai critici per la sua performance asciutta e senza sbavature. Nella categoria miglior attore, c’è Paul Bettany favorito alla vittoria: la sua versatile interpretazione in WandaVision è stata molto apprezzata. Occhio ai concorrenti: Hugh Grant in The Undoing ha regalato una delle performance migliori della sua vita, mentre il musical Hamilton piò contare sulle carte Leslie Odom e Lin-Manuel Miranda.

Per quanto riguarda gli attori non protagonisti, Evan Peters dovrebbe vincere facilmente grazie alla sua breve (ma d’impatto) interpretazione in Omicidio a Easttown, così come Kathryn Hahn, brava e diabolica in WandaVision (la canzone dedicata al suo personaggio ha già vinto ai Creative Arts). Occhio alle sorprese last minute: l’Academy potrebbe decidere di commemorare il compianto attore Michael K. Williams premiandolo per il suo ultimo ruolo in Lovecraft Country.

Date un’occhiata ai nostri pronostici Emmy 2021 nelle categorie principali:

Miglior serie drammatica

The Handmaid’s Tale (Hulu)

The Mandalorian (Disney+)

The Crown (Netflix)

The Boys (Amazon Prime)

Bridgerton (Netflix)

Lovecraft Country (HBO)

Pose (FX)

This Is Us (NBC)

Chi vincerà: The Crown

Chi potrebbe spuntarla: The Handmaid’s Tale

Miglior serie commedia

black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

The Flight Attendant (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

PEN15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Chi vincerà: Ted Lasso

Chi potrebbe spuntarla: Hacks

Miglior miniserie o film per la tv

I May Destroy You (HBO)

Mare of Easttown (HBO)

The Queen’s Gambit (Netflix)

The Underground Railroad (Amazon Prime)

WandaVision (Disney+)

Chi vincerà: Omicidio a Easttown

Chi potrebbe spuntarla: La Regina degli Scacchi / WandaVision

Miglior attore protagonista in una serie drammatica

Sterling K. Brown, This Is Us

Jonathan Majors, Lovecraft Country

Josh O’Connor, The Crown

Regé-Jean Page, Bridgerton

Billy Porter, Pose

Matthew Rhys, Perry Mason

Chi vincerà: Josh O’Connor

Chi potrebbe spuntarla: Billy Porter

Miglior attrice protagonista in una serie drammatica

Uzo Aduba, In Treatment

Olivia Colman, The Crown

Emma Corrin, The Crown

Elisabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Mj Rodriguez, Pose

Jurnee Smollett, Lovecraft Country

Chi vincerà: Emma Corrin

Chi potrebbe spuntarla: Elisabeth Moss

Miglior attore non protagonista in una serie drammatica

Michael K. Williams, Lovecraft Country

John Lithgow, Perry Mason

Tobias Menzies, The Crown

O-T Fagbenle, The Handmaid’s Tale

Max Minghella, The Handmaid’s Tale

Bradley Whitford, The Handmaid’s Tale

Giancarlo Esposito, The Mandalorian

Chris Sullivan, This Is Us

Chi vincerà: Giancarlo Esposito

Chi potrebbe spuntarla: Michael L. Williams / John Lithgow

Miglior attrice non protagonista in una serie drammatica

Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

Gillian Anderson, The Crown

Helena Bonham Carter, The Crown

Emerald Fennell, The Crown

Madeline Brewer, The Handmaid’s Tale

Ann Dowd, The Handmaid’s Tale

Yvonne Strahovski, The Handmaid’s Tale

Samira Wiley, The Handmaid’s Tale

Chi vincerà: Gillian Anderson

Chi potrebbe spuntarla: Ann Dowd

Miglior attore protagonista in una serie commedia

Anthony Anderson (blackish)

Michael Douglas (Il metodo Kominsky)

William H. Macy (Shameless)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kenan)

Chi vincerà: Jason Sudeikis

Miglior attrice protagonista in una serie commedia

Kaley Cuoco (L’assistente di volo – The Flight Attendant)

Aidy Bryant (Shrill)

Allison Janney (Mom)

Tracee Ellis Ross (blackish)

Jean Smart (Hacks)

Chi vincerà: Jean Smart

Miglior attore non protagonista in una serie commedia

Carl Clemons-Hopkins, Hacks

Kenan Thompson, SNL

Bowen Yang, SNL

Brett Goldstein, Ted Lasso

Brendan Hunt, Ted Lasso

Nick Mohammed, Ted Lasso

Jeremy Swift, Ted Lasso

Paul Reiser, The Kominsky Method

Chi vincerà: Brett Goldstein

Chi potrebbe spuntarla: Brendan Hunt / Nick Mohammed

Miglior attrice non protagonista in una serie commedia

Hannah Einbinder, Hacks

Aidy Bryant, SNL

Kate McKinnon, SNL

Cecily Strong, SNL

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Rosie Perez, The Flight Attendant

Chi vincerà: Hannah Waddingham

Chi potrebbe spuntarla: Juno Temple

Miglior attore in una miniserie o film per la tv

Paul Bettany, WandaVision

Hugh Grant, The Undoing

Ewan McGregor, Halston

Lin-Manuel Miranda, Hamilton

Leslie Odom, Jr., Hamilton

Chi vincerà: Paul Bettany

Chi potrebbe spuntarla: Hugh Grant

Miglior attrice in una miniserie o film per la tv

Michaela Coel, I May Destroy You

Cynthia Erivo, Genius: Aretha

Elizabeth Olsen, WandaVision

Anya Taylor-Joy, La Regina degli Scacchi

Kate Winslet, Mare of Easttown

Chi vincerà: Anya Taylor-Joy

Chi potrebbe spuntarla: Kate Winslet / Elizabeth Olsen

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film per la tv

Daveed Diggs, Hamilton

Jonathan Groff, Hamilton

Anthony Ramos, Hamilton

Paapa Essiedu, I May Destroy You

Evan Peters, Omicidio a Easttown

Thomas Brodie-Sangster, La Regina degli Scacchi

Chi vincerà: Evan Peters

Chi potrebbe spuntarla: Daveed Diggs

Miglior attrice non protagonista in una miniserie o film per la tv

Phillipa Soo, Hamilton

Renée Elise Goldsberry, Hamilton

Jean Smart, Omicidio a Easttown

Julianne Nicholson, Omicidio a Easttown

Moses Ingram, La Regina degli Scacchi

Kathryn Hahn, WandaVision

Chi vincerà: Kathryn Hahn

Chi potrebbe spuntarla: Jean Smart / Julianne Nicholson