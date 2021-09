Dennis Fantina imita Eros Ramazzotti a Tale E Quale Show 2021, e non è affatto facile. Il timbro del cantautore romano, insieme alle sue movenze e la sua mimica facciale non sono cose da poco, per questo la sfida dell’ex stella di Saranno Famosi è stata tra le più sentite.

Dennis Fantina imita Eros Ramazzotti

Nella puntata di lancio della nuova stagione di Tale E Quale Show 2021 Dennis Fantina imita Eros Ramazzotti e sceglie una delle hit più famose, Più Bella Cosa, capolavoro pop contenuto nel disco Dove C’è Musica. A favorire la sua esibizione è innanzitutto il timbro, ma soprattutto l’aspetto che in alcuni tratti può considerarsi simile a quello del cantautore romano.

Più Bella Cosa ha dei picchi importanti nel ritornello, e in alcuni punti Dennis Fantina arranca sulle note per poi riprendere il controllo e vincere, nel complesso, sulla partecipazione fisica e il movimento. Si muove esattamente come Eros, infatti, e nel contesto di un’imitazione la riproduzione della fisicità è molto importante. Favorevole anche il trucco, che rende Dennis Fantina ancora più somigliante all’artista di Adesso Tu.

Il plauso dei giudici

“Sei un bravo e bel ragazzo, ma fai schifo”, scherza Giorgio Panariello per imitare la pignoleria di Cristiano Malgioglio, ma poi serenamente fa notare che un gruppo di ragazzi ha ballato per tutta l’esibizione. Loretta Goggi è soddisfatta: “Sei stato molto bravo, non è facile cantare con la voce nasale”. Arriva poi il tanto temuto commento di Cristiano Malgioglio.

Malgioglio dapprima fissa Dennis Fantina con una certa severità, poi si lascia andare in un timido “mi è piaciuto”, sottolineando l’attenzione di Dennis Fantina di portarsi una mano sul petto durante il canto proprio come fa Eros Ramazzotti, dettaglio approvato dal giudice che, a questo giro, non ha demolito l’esibizione pur non sbilanciandosi troppo nelle attestazioni di stima.