Svelata la prima classifica di Tale E Quale Show e il vincitore della puntata numero 1 in scena venerdì 17 settembre. Parte la nuova edizione dello show di Carlo Conti con una nuova serie di imitazioni e qualche novità.

11 i concorrenti vip che si mettono in gioco per imitare i cantanti italiani ed internazionali selezionati settimana dopo settimana. Come se la caveranno? La prima puntata di Tale E Quale Show ha iniziato a svelare qualcosa in più sugli 11 concorrenti selezionati, che si metteranno alla prova con le imitazioni canore.

A vincere la puntata sono stati i Gemelli di Guidonia con 67 punti. Hanno imitato Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti e portato in scena il tormentone estivo Mille. Secondo posto in classifica a Tale E Quale Show per Deborah Johnson con 59 punti. Sul podio a pari merito Francesca Alotta, anche lei con 59 punti. Terzo posto per Dennis Fantina con 53 punti.

Ultima classificata nella prima puntata del programma Alba Parietti che ha totalizzato solo 27 punti. La precede, per 2 punti in più, il comico Biagio Izzo. Pierpaolo Pretelli invece si è classificato al sesto posto con 48 punti. Ciro Priello dei The Jackal è invece al settimo posto con 42 punti.

Ad assegnare i punti agli 11 concorrenti valutando le loro esibizioni ed imitazioni è la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e la new entry Cristiano Malgioglio. Il pubblico da casa influisce sulla classifica via social assegnando dei punti ai tre concorrenti più supportati.

Ai tre interpreti preferiti via Facebook e Twitter verranno assegnati in ogni puntata rispettivamente 5, 3 e 1 punto, da aggiungere a quelli dei giurati.

Classifica Tale E Quale Show, prima puntata