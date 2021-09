Ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere a proposito di prezzo e data di uscita di FIFA 22, con relativa ottimizzazione per gli utenti in possesso di PS5 o PS4 qui in Italia. Dunque, proviamo ad integrare quanto vi abbiamo riportato la scorsa settimana, in modo che tutti si facciano trovare pronti al momento giusto. Dando uno sguardo ai social, infatti, ci si rende conto che c’è ancora molta disinformazione su queste tematiche. In attesa di qualche offerta specifica, un riepilogo generale certo non vi farà male.

Prezzo e data di uscita di FIFA 22 per PS5 e PS4 in Italia: cosa sappiamo

Per quanto riguarda la data di uscita di FIFA 22 in Italia, al di là del fatto che possiate essere in possesso di una PS4 o di una PS5, il giorno da cerchiare in rosso sul calendario resta il 1 ottobre 2021. Tuttavia, una strada alternativa per anticipare tutti di qualche giorno esiste, se pensiamo a quelli che prenoteranno la versione Ultimate. L’utenza in questione, infatti, avrà la possibilità di sfruttare un accesso anticipato e riservato al titolo a partire dal 27 settembre. Allo stesso tempo, gli abbonati EA Play potranno provare FIFA 22 già il prossimo 22 settembre.

Per quanto riguarda il prezzo del gioco, al momento c’è la possibilità di effettuare il preordine su siti come Gamestop, fino ad arrivare ad Amazon, con il box che trovate qui di seguito. Insomma, al momento è impossibile scendere al di sotto dei valori di listino che tutti conoscono, sfiorando i 70 euro per gli utenti in possesso di una PS4 e salendo di circa 10 euro qualora vi ritroviate con una PS5. Fateci sapere se avete individuato strade alternative per assicurarvi uno dei titoli più attesi di questo 2021.

Insomma, non dobbiamo concentrarci solo sulla data di uscita di FIFA 22 per PS4 e PS5 qui in Italia, con alcune dritte necessarie per farsi trovare pronti in prossimità delle date che vi abbiamo segnalato.